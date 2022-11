Casa

FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO ALICANTE

***

Autora y directora: Lucía Miranda

Compañía: Cross Border Project

No solo el casado quiere casa. No es un capricho. Es un derecho que no se cumple en la medida de lo que debe cumplirse. La adquisición de una vivienda digna y social a precio razonable. De alquiler o propia. En «Casa» se alude a la especulación inmobiliaria, las hipotecas, los desahucios, las casas de acogida tuteladas, los que se mudan o las crisis económicas. Un arquitecto, refugiados, migrantes en busca de una vida mejor, menores extranjeros que están separados de sus padres, la diversidad funcional y la independencia, una activista, el coronavirus… Apuntes básicos, alguna ingenuidad y ciertas dispersiones.

Se abusa de los amplios parlamentos (como en otros casos) y se eliminan distancias entre el escenario y el auditorio de la Fundación Mediterráneo de Alicante, uno de los lugares de la Muestra. Sin entrar en la situación de los sintecho, aunque sobrevuele el problema, este es el trabajo de la compañía asociada al Teatro de la Abadía de Madrid, Cross Border Project, que dirige Lucía Miranda, la autora.

Casi cuarenta entrevistas a personas diversas, grabadas y transcritas palabra por palabra, para construir los testimonios que esgrimen más de veinte personajes con solo cinco polivalentes actores en un holgado número de escenas. Pilar Bergés, Ángel Perabá, Efraín Rodríguez, César Sánchez y Macarena Sanz ponen un gran afecto y equilibrada ternura a lo que hacen con un objetivo lleno de buenos propósitos a partir de la escucha y la observación de los conflictos sociales.

Una abierta creatividad, perfectamente orquestada por la directora, en este teatro documento con las historias entrecruzadas que constituyen una sola. Por vía de un espectáculo mini y burlón, dos comediantes manejan un par de teleñecos y nos hablan de la ejecución hipotecaria, la mora y la dación en pago.

En definitiva, la casa, elemento esencial y punto de partida. El público, antes de cada representación, escribe frases, que luego leen los actores, sobre el derecho a la vivienda. Un derecho notablemente torcido.