Si yo fuera capaz de escribir como mi admirado Goethe, algo imposible, antes de traer al mundo la romántica y expiatoria novela “Las penas del joven Werther” -que en su tiempo indujo al suicidio a muchos jóvenes afectados por el beso del amor imposible-, o la más nigromántica aunque piadosa “Fausto”, sin duda que habría escrito “Reineke el zorro” (o simplemente El zorro, como recoge mi esmerada edición de Juan Landa publicada en 1870), ese relato fabulado del gran autor alemán cuya lectura constituye una delicia descriptiva sobre las conductas de los animales que habitan en el cuento, fácilmente mutables a las personas que habitan en la vida. Empero -obviedad sobrevenida-, ni soy Goethe, ni alemán, ni escribí el Werther, ni escribiré una nueva versión de ese ladino, embustero y poliédrico zorro que novelara magistralmente el de Frankfurt. Pero quizá pueda trasmitirles otra serie de pequeños relatos que, a modo de versículos canónicos, pueblan los días y las noches de una sociedad, la española, preñada de alegóricos animales que pueblan su distópico zoo (dejo preterido, por el momento, a George Orwell y su “Rebelión en la granja”, pero es posible que acuda a su rescate si fuera menester).

En Madrid -siempre nos quedará Madrid, tanto si interesa citarlo o silenciarlo- no solo está el Rey, el Gobierno de la Nación, las altas instituciones del Estado y las grandes ligas donde juegan los medios de comunicación y sus sobrevalorados plumillas a despecho de la otra prensa, la de provincias, sino que se producen las suficientes noticias como para que esos medios de comunicación centrífugos, por periféricos, las atiendan incluso en sus primeras páginas. Un alicantino, por ejemplo, debería ser ajeno a si un sindicato vinculado a la izquierda más naif de la capital de España convoca una huelga de sanidad porque dice que la sanidad madrileña es un desastre si gobierna la derecha, situación que gira copernicanamente cuando gobiernan los amigos de ese sindicato. Sin embargo, nuestros medios de comunicación descentralizados se vuelcan en traer la noticia, a veces incluso en sus portadas, lo que provoca que el Gobierno de la Nación más mediático de los últimos decenios dedique un Consejo de Ministros casi monográfico a atacar la sanidad pública madrileña haciendo rehenes a todos los españoles de lo que dicen que pasa en Madrid.

O resulta que el alcalde de Madrid inaugura en la ciudad una estatua como homenaje a la Legión Española e inmediatamente copa las portadas incluso hasta del BOE mediático, lo que obliga al Gobierno de la Nación a estudiar con esmerado celo si el alcalde de Madrid ha vulnerado la llamada ley de Memoria Democrática (o es Histórica, porque ya voy perdiendo la memoria). Y ello coincide cuando ese mismo Gobierno, apoyado por los comunistas, les regala a éstos un sello para conmemorar el centenario del Partido Comunista de España (no importa el yerro de que se fundara en 2021, se aproximan las elecciones y hasta los centenarios se amoldan a la demagogia). Si esos son los mayores problemas que tiene España y el gobierno @sancjezcastejon y sus socios de extrema izquierda, amparados por los separatistas vascocatalanes y por los albaceas testamentarios de ETA, los medios de comunicación europeos lo llevarían en sus páginas en vez de la noticia de la BBC sobre la actuación del Gobierno @sancjezcastejon y su ministro de Interior Marlasca en los sucesos habidos hace cinco meses en la frontera de Melilla con miles de inmigrantes que envió el Gobierno de Marruecos para decirle a Sánchez -por teléfono móvil- que llevara cuidado… con los móviles. Tanto fue así -el cuidado celular- que al poco tiempo Sánchez entregaba al pueblo saharaui a la tutela democrática de Marruecos. No deja de tener su reflexión ontológica -quizá metafísica, no estoy seguro- que el mismo Gobierno que analiza punitivamente al alcalde de Madrid por un homenaje a la Legión Española, heroica y gloriosa fuerza militar al servicio de España, rinda culto al centenario del comunismo en España, aunque en ese Gobierno se sienten los comunistas.

Tengo para mí que, como en la fábula del zorro, algún que otro animal, próximas las elecciones municipales y autonómicas, y quizá también las generales, sabedor de que los sondeos aúpan a Díaz Ayuso -una mujer- hasta la cima de la cadena alimentaria de esa granja de animales orwelliana, necesite una rebelión en la granja madrileña por si con ello Ayuso se destempla. Ese continuo auge de la presidenta madrileña -repito, una mujer- es algo que el rey Nobel (así se llama en el relato de Goethe), emperador del cortijo, no acaba de digerir democráticamente. Como tampoco le ha sentado muy bien a Pablo Iglesias la cena de protagonismo y empoderamiento -¿se dice así?- que ha tenido que engullir el macho alfa servida por una mujer que escapa a su control, la paisana de Feijóo Yolanda Díaz. Qué lejos quedan aquellas paternalistas -no seré yo quien utilice la palabra machistas- explosiones de euforia al presentar Iglesias a su nueva musa política Yolanda, la compañera a la que ahora le recuerda, condescendiente, que te “hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra”. ¡Hay que ser estúpida!, diría alguien en la granja.

El amigo George Orwell llegó a España a bordo de la propaganda comunista de alistamiento en las Brigadas Internacionales. Pronto comprobó con sus propios ojos cómo se las gastaban los sicarios comunistas de Stalin, sobre todo en Cataluña, siempre Cataluña, con sus enemigos internos, los del POUM, y su líder Andrés Nin. En los llamados “sucesos de mayo del 37” en Barcelona murieron centenares de militantes del partido trotskista a manos de esa guerra civil comunista dentro de la Guerra Civil, mientras que Nin fue despellejado vivo en Alcalá de Henares por torturadores comunistas del siniestro Orlov, agente de la NKVD (luego KGB, donde se graduó Putin con premio extraordinario). Orwell guardó memoria histórica de esos sucesos para que no fueran olvidados por la amnésica desmemoria. Y escribió Rebelión en la granja. El zorro goethiano se llamaba Urdemalas y vivía en el castillo de Malparto. Siempre conseguía engañar a todos. ¿Siempre…? A más ver.