A las puertas de entrar en el fin de semana cae una doble analítica para Cardiología y Urología y a la salida del mismo pongo los brazos a la hora de recibir una tras otra las vacunas de temporada. Ignoro si cuando mañana no me pinchen tendré mono. Ya veremos.

Ante los temores por las consecuencias registradas en algunos de los receptores de AstraZeneca, con aquella primera dosis tuve mis más y mis menos. Llamé a todo Cristo. A quien vela por la arritmia con el riesgo de trombos que sobrevoló y al médico de cabecera que me animó las consultas hasta que pasó a mejor vida o lo que es lo mismo se jubiló. Él era el mejor guía en el laberinto iniciático puesto que al haber ido de voluntario al continente negro en reiteradas ocasiones se había puesto más agujas que en caso de haberle dado por la acupuntura.

Alterado por la cantidad de señales en venas y alrededores sin pretensión alguna de viajar a África, me informé sobre la idoneidad de compartir vacunación a diestro y siniestro ya que la primera de la gripe me dejó el cuerpo de jota. Especialistas coinciden en que los efectos andan controlados, que no existe ningún tipo de síntoma adicional por ponerlas juntas, aunque resulte conveniente no concentrar líquidos en la misma zona y advierten que este año vuelve a haber una gripe fuerte, tras dos casi sin noticias: «En el Hemisferio Sur se ha pasado una época muy mala con la infección, lo que debe mantenernos alerta y, en cuanto a la del covid, la cuarta dosis ya viene adaptada a las nuevas variantes, de modo que es aún más recomendable». Si hubiese otra contra el neoliberalismo, tampoco sería una mala fecha.

El caso es que una allegada me ilustra sobre la conveniencia de recibir la neumocócica de cara a prevenir no pocas enfermedades provocadas por estas bacterias, entre ellas la neumonía y la meningitis. No les sorprenderá si les digo que me lo estoy pensando. A este ritmo voy a cargarme cualquier rastro de Bosé hasta el del querubín cuando era un bandido.