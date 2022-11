Quienes además de pacifistas somos pacíficos detestamos cualquier asunto relacionado con la violencia. No por marketing, sino con las tripas. No somos de los que ponemos la otra mejilla, pero al menor conato de discusión desaparecemos. Esa no es nuestra historia, ni nuestro entorno, ni nuestra película.

Aunque lo nieguen, parece que hay mucha gente que disfruta con esto de las hazañas bélicas. En lo económico, no hace dudas: la industria armamentística está en todo lo suyo. Los PGE de todos los países europeos, que creíamos civilizados, aumentan el gasto militar como si no hubiese hambre ni cambio climático ni otras prioridades que cauterizar.

Pero lo peor es cómo se cuenta a estas alturas la guerra en los medios. Parece que no hemos aprendido nada. Aprecio cierto regodeo, cierta querencia, me atrevería a decir que cierto placer por el relato en según quiénes. Será una cuestión inconsciente. Sólo sé que los que sentimos verdadera repugnancia por las armas, y vivimos cada acción sangrienta tan impactados como si fuese la primera que nos narran, no entendemos cómo el mundo sigue girando como si nada: confundiendo la realidad con una ficción entre buenos y malos.

En mi memoria quedan grabadas unas imágenes del inicio de la contienda, cuando Putin visitó a unos mutilados en un hospital. Todos varones, muy jóvenes, con cara de circunstancias, y varios miembros amputados. No hubo palabras. No hacían falta. Fue en primavera, pero todavía pienso en ellos. No podrán acariciar una piel, pasar las páginas de un libro, masturbarse, subir unas garrafas de agua a sus domicilios o caminar por un parque. Es tan irracional lo que les ha ocurrido que no puedo creer que haya un lisiado más. Que pare el horror. Basta de guerra.