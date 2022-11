En la película de John Ford El hombre tranquilo -una de las joyas del cine de todos los tiempos y que ahora se ve sometida a los rigores climáticos de la censura políticamente correcta, la feroz inquisición del progresismo clientelar y las retrógradas represiones del metaverso woke- el casamentero borrachín Michaleen Flynn (Barry Fitzgerald) le contesta a Mary Kate Danaher (Maureen O´Hara) cuando ésta le pregunta si quiere agua en el whisky, “cuando bebo agua, bebo agua, y cuando bebo whisky, bebo whisky”. Como verán mis dos dilectas lectoras hay preguntas que, conociendo al destinatario, deberían omitirse por su luminosa obviedad. También hay cuestiones a las que convendría administrar esa axiomática regla dado que se responden con tanta facilidad que el solo hecho de exponerlas causa sonrojo.

Cuando dices, por ejemplo, que un alicantino debería ser ajeno a si un sindicato vinculado a la izquierda más naif de Madrid convoca una huelga de sanidad, no hacen falta trujamanes para interpretar que a ese alicantino le debería preocupar aún más cómo va la sanidad pública en su ciudad o en su comunidad de propietarios. Igual que a los medios de comunicación periféricos a la hora de la relevancia en informar sobre lo que pasa aquí y lo que pasa allí. De eso va “desvanecer el odio”, lo contrario son solo remitidos. Ocurre otro tanto -en el caso de la sanidad pública- cuando lo que el viento se llevó desnuda la ligereza de algunos hospitales de campaña de los que no se ha hecho ninguna campaña de críticas. O cuando el Servicio Cántabro de Salud (Cantabria está gobernada por el presentador de televisión Miguel Ángel Revilla, junto al PSOE) inició una huelga el pasado día 7, una semana antes de la manifestación de Madrid, con nula repercusión mediática. Pero se aproximan las elecciones y “nos conviene que haya tensión”, mayestático of the record cuyo copyright pertenece a Zapatero. Iremos viendo más tensión conforme el cambio climático electoral suba de temperatura. Desvanecer el odio.

No deja de resultar placebo, por epidural, comprobar cómo el intenso dolor que les ha traído a los españoles la negación, primero, de una pandemia, seguida, después, de la pandemia de 2/3 contagios a los sumo, de la reclusión domiciliaria ante el colapso del sistema sanitario; de los Ere, los Ertes, los despidos, la precariedad laboral y el paro juvenil más alto de Europa; de la inflación desatada, las subidas del gas, la electricidad, los carburantes, las hipotecas y las sandías; de la desafección y entrega del pueblo saharaui a Marruecos, y de otros tantos sinsabores; no deja de resultar epidural, digo, por balsámico, que durante ese intenso dolor que ha sufrido el pueblo ninguno de los sindicatos canónicos que gobiernan la asténica afiliación sindical (menos del 15% de los trabajadores por cuenta ajena que hay en España) haya protestado, convocado alguna manifestación o huelga general. Ante tan grave y sospechoso olvido, con las calles vacías por el fantasma Covid en tiempos del cólera, silenciadas por quienes ahora gritan al acercarse las elecciones y comprobar que el termómetro de los votos señala fiebre alta, vienen a la memoria los versos de Alejandra Pizarnik “… recuerdo con todas mis vidas por qué olvido”.

El Sistema de Salud Pública en España está sufriendo una notable crisis acentuada, exponencialmente, a raíz del Covid. Pero venía de lejos, si es que alguna vez quienes gobiernan -PSOE, PP y los separatistas- se hubieran dignado escuchar el mar de fondo que bramaba y haber dedicado más recursos a mejorar el propio Sistema dignificando el trabajo y los sueldos de sus profesionales. La desbandada de éstos al extranjero no es una excepción madrileña, afecta a todo el conjunto nacional hoy dividido en autonomías. En este trémulo estado de cosas, espuriamente asimétrico por selectivo (los mismos callados sindicatos de antes solo protestan por la sanidad madrileña), es cuando podemos comprobar que el mantra de la subida de impuestos que nos vende el Gobierno destinados a sostener la Sanidad no se sostiene. Máxime, cuando el superfluo gasto público políticoideológico (60.000 millones de euros) sigue pagando la flota del Falcon donde se suben miles de asesores, embajadas catalanas en el extranjero, la RTVE más cara e inane de la historia, las autocampañas de publicidad gubernamental o los 23 ministerios más onerosos de la democracia.

Antes de que alguno de ustedes dos se administre un emético contra la oclusión existencial, vean el esperpento y la vergüenza jurídico- doctrinal que debe sentir una sociedad democrática con la llamada ley del “solo sí es sí”. El País recogía esta semana que el Gobierno abre la puerta a revisar dicha ley -¡¡en vigor hace solo un mes!!- por la rebaja de penas en casos ya sentenciados. Una consecuencia que advirtió hasta en tres ocasiones el Consejo General del Poder Judicial. Fue en vano. El ministerio del tiempo ideológico de Irene Montero, donde recalan cientos de millones en vez ir a Sanidad, no tenía tiempo que perder y la ley del Gobierno Frankenstein (Rubalcaba copyright) vio la luz. Ahora es el llanto y rechinar de dientes a raíz de varias resoluciones que, en aplicación de dicha ley, han supuesto la reducción de penas a agresores sexuales condenados. “La justicia machista crea impunidad”, dice Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y jueza que iba para vocal del CGPJ a propuesta de Podemos. “Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa”, reprobaba hace un mes a los abogados la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam. Y “Pim, pam, pum… ¡fuego!” contra jueces y abogados, ese es el respeto que les merece la democracia, la independencia judicial y el derecho de defensa. Pese a que la ley era la crónica de un desatino anunciado, la culpa es de la “justicia machista”, de los “fachas con toga”, un reduccionismo tan caro a esa extrema izquierda reducida. Y aún vendrán mayores tensiones porque, con permiso del titular de los derechos de autor, “nos conviene que haya tensión”. ¿Desvanecer el odio? Pregúntenle a las maestras y maestros de la intolerancia, el totalitarismo y la soberbia ideológica. Pero no pierdan la calma: “cuando bebo agua, bebo agua, y cuando bebo whisky, bebo whisky”. A más ver.