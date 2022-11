La solidaridad vuelve a las calles por el Día del Banderita. La ciudad de Alicante y otras muchas localidades de la provincia acogen con ilusión estos días uno de los eventos más tradicionales en la centenaria historia de Cruz Roja. Multitud de personas voluntarias, colaboradoras, instituciones, asociaciones y colectivos se vuelcan, hucha en mano, sonrisa en rostro, para llenar nuestras huchas de fondos que permitan apoyar a la infancia en situación de dificultad.

Queda poco para que Cruz Roja cumpla 150 años de historia en nuestra provincia y el Día de la Banderita es uno de los eventos más tradicionales que se vienen celebrando desde hace ya décadas. Un evento adaptado a los tiempos, pues también ha evolucionado como lo ha hecho la labor de nuestra institución en todos estos años. De las huchas de lata que se usaban en los primeros años, se transitó a huchas de plástico hasta evolucionar con las huchas que estos días verán en la ciudad, realizadas de cartón reciclable más sostenible. Porque ayudando a cuidar del medio ambiente también ayudaremos al futuro de la infancia.

Pero recaudar dinero no es sólo el objetivo de este acto. Cuando ustedes vean a Cruz Roja en la calle no piensen sólo en el dinero que les invitamos a aportar solidariamente para apoyar nuestra causa. Estamos invitando también a la ciudadanía a empatizar con los problemas sociales a los que nos enfrentamos como sociedad. Estamos invitando a ponernos en la piel y los zapatos de quienes lo tienen más difícil. Estamos saliendo a la calle para lanzar un mensaje bonito y muy necesario en estos tiempos que corren: cuando las cosas se ponen difíciles hay mucha gente dispuesta a ayudar a otras personas. Y fíjense que solo en la ciudad de Alicante contamos con más de mil personas que hacen posible el Día de la Banderita. Gente a la que le pides que arrimen el hombro y no se lo piensan ni un solo momento, porque saben que la situación lo requiere.

De la sociedad para la sociedad, no hay mejor definición para el Día de la Banderita. Así que, en nombre de Cruz Roja quiero agradecer públicamente el gesto de todas las personas que nos apoyan.

Cuando vean a Cruz Roja estos días con una hucha, ayuden si pueden hacerlo. Pero tanto si pueden ayudar como si no, sepan que Cruz Roja está ahí y que hay mucha gente que está dispuesta a colaborar con su acción y a lograr una sociedad donde podamos ser mejores.