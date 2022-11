El consumo y la producción sostenibles, que consisten en hacer más y mejor con menos, se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de los recursos y promover estilos de vida sostenibles.

Según datos del Parlamento Europeo, La Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Las instituciones europeas están trabajando en la reforma del marco legislativo para promover un cambio del modelo de gestión de residuos actual, que tiene un carácter lineal, por una verdadera «economía circular», que, en la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional y desechando el modelo económico actual de «usar y tirar». Este cambio de paradigma incluye a toda la industria, incluida por supuesto, la del calzado.

Los clientes finales de cualquier producto no son ajenos a este cambio de mentalidad, sobre todo los más jóvenes y entre dos productos, cada vez más determinante para su elección, el que cumplan con ciertos cánones o no. Y ya no les es válido una etiqueta en la que ponga «sostenible», «reciclado» o «Made in Spain», quieren pruebas de que ese producto es lo que el etiquetado dice que es.

Aquí es donde entra la tecnología Blockchain. ¿Pero qué es Blockchain y en qué puede ayudar a la industria del calzado?

Blockchain es básicamente una base de datos distribuida entre diferentes participantes organizada en bloques, que incluyen las transacciones relacionadas entre ellas, todo ello protegido criptográficamente. Es una base de datos descentralizada que no se puede alterar, por lo tanto, es inviolable. La clave de una red Blockchain es el consenso, sin el cual no se podría confiar en la información que almacena.

Estas características de la red blockchain, son las que la hacen una tecnología absolutamente disruptiva y revolucionaria para cualquier sector, finanzas, sector público, propiedad intelectual, seguros, farma y salud, internet, sector legal y por supuesto la industria del calzado.

¿Pero qué significa todo esto? Blockchain es una tecnología digital que funciona como una base de datos diseñada para evitar ser modificada una vez que la información se publica o envía. La información se enlaza al bloque anterior de forma cronológica, descentralizada, distribuida y auditable, asegurando su autenticidad, seguridad y estándares éticos. Esta tecnología permite llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de transacciones digitales. Por lo tanto, es inmutable e inviolable.

Pues bien, imaginemos que, en la información suministrada en el calzado, le pudiésemos añadir esa huella digital única e inviolable con la información que quisiésemos que el cliente pudiese ver. Mediante un código QR, por ejemplo y, simplemente escaneando dicho código, disponer de la información de ese par de zapatos, el número, el material con el que está fabricado, dónde se ha fabricado, sus colores, la fotografía de ese calzado y toda aquella información que fuese relevante para el fabricante del mismo y le aportase un valor añadido a su marca y/o producto, creando una certificación, una huella digital del producto.

Gracias a Blockchain, los fabricantes de calzado podrán, a través de esa huella digital, certificar a sus clientes si su producto es, por ejemplo, sostenible, mostrándoles en dicho código QR toda esa información, la trazabilidad de su producto, qué pieles se han utilizado, si el material es reciclado, la procedencia del material, si sus productos son sostenibles, al fin y al cabo. Esta información la está demandando la clientela y puede ser un punto de inflexión a la hora de que elijan entre un producto y otro. No les vale simplemente que se etiquete como sostenible, quieren pruebas de que es sostenible y la tecnología Blockchain les puede proporcionar esas pruebas. Este etiquetado, también le esta aportando un valor añadido al producto y a la marca.

Además, al tener que ofrecer al cliente esa trazabilidad, se está optimizando todo el proceso productivo de la fabricación, se van a tener datos exactos tanto de la materia prima, de la logística, como del producto final. En todo momento se va a tener conocimiento exacto y preciso de todo el proceso.

En Blockiure estamos trabajando en este tipo de etiquetado y de trazabilidad. Hay fabricantes para los que sí es muy importante, por su clientela, ofrecer esta información de producto sostenible. Para otros es importante la trazabilidad, pero para su logística, otros quieren certificar que su producto está fabricado en España. Se puede crear una certificación de Denominación de Origen que deba cumplir con unos cánones, que puede ser la calidad, el que todos sus trabajadores están dados de alta en la Seguridad Social, etc., y certificarlos con esa etiqueta, registrada en Blockchain. En definitiva, ofrecer la información que, dependiendo del fabricante, suponga un valor añadido, para su cliente final.

Gracias a la tecnología lockchain, podemos añadir valor a nuestros productos, certificar su sostenibilidad, su procedencia, materiales, pero ¿y si vamos un paso más allá? ¿Y si podemos poner una etiqueta en el envase del calzado que facilite toda esa información? Imaginemos un calzado en el que fuese visible ese etiquetado, etiquetado que certificase la marca, el color o simplemente la fotografía de dicho modelo y que cualquier persona con su móvil, pudiese leer esa etiqueta y viese esa información. Este sistema dificultaría mucho las falsificaciones, no valdría simplemente copiar el logo de la marca e incluirlo en cualquier producto falsificado: bolsos, zapatos, botas, cinturones, etc. Si copiasen el código de unos zapatos rojos, si ese código lo incluyen en unas botas negras, cualquier persona con un móvil, podría escanearlo y comprobar que las botas negras, pertenecen a un código de unos zapatos rojos y por lo tanto es una falsificación.

El cliente podrá comprobar antes de adquirir un producto, si ese producto realmente es del fabricante que dice ser y si no lo fuese y aun así lo comprase, ¿quién se pondría una falsificación sabiendo que cualquier persona simplemente con un móvil, lo puede comprobar? De cierta forma, estamos haciendo que cualquier ciudadano con un móvil pueda ser «inspector» de nuestros productos, y a nuestros clientes, les estamos dando la posibilidad de certificar su compra.

Las posibilidades de aplicación de esta tecnología en la industria del calzado son infinitas, es el momento de sacarle todo el partido y ser pioneros en el uso de esta tecnología, precisamente desde aquí, la cuna del calzado.

La industria del calzado está comenzando a concienciarse de la importancia de esta tecnología. No en vano, con la colaboración de la Cátedra del Calzado San Crispín, la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado organizó en el mes de octubre el Curso Aplicación de Big Data & Blockchain en el Sector del Calzado como Motor de Cambio, donde durante seis días diversos expertos presentaron sus ponencias sobre esta herramienta, creando un foro de debate donde los asistentes pudieron intercambiar sus inquietudes.