La señora vicepresidenta del gobierno valenciano, perteneciente al partido Compromís, ha hecho unas declaraciones hablando de la decisión de su gobierno de que en las oposiciones para el sistema público de sanidad, el conocimiento del idioma valenciano valga el triple que una tesis doctoral para las plazas de médico.

La señora Aitana Mas, que ejerce además cono consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, no considera «que un médico sea peor por no tener una tesis doctoral» pero que «debe entender a todos los pacientes que van a una consulta» en referencia a que los facultativos deban saber valenciano.

Esta deriva ya lo hemos visto en otras regiones de España, como las islas Baleares, donde están sufriendo un gravísimo problema, ya que poco médicos quieren y pueden ejercer en aquellos lugares.

En esta ocasión se añade un problema de escasez de médicos, de precariedad en el empleo, de sueldos bajos, a lo que se añade una nueva ocurrencia por parte del gobierno valenciano: anteponer el conocimiento del valenciano a la formación.

Señores del gobierno valenciano, quizás ustedes no conozcan en profundidad el mundo de la medicina, aunque para eso disponen de innumerables asesores. Pero deberían saber que un médico que quiera mantenerse al día debe de manejar a un nivel medio el inglés, ya que la inmensa mayoría de las publicaciones científicas se escriben en ese idioma. Si queremos que la sanidad pública tenga un alto grado de competencia, hemos de buscar los mejores profesionales ─y pagarles razonablemente─ y eso necesariamente incluye el valorar sus méritos académicos, sus currículos. Si un médico brillante nacido en Jaén, por las razones que sea decide venirse ejercer la Comunidad Valenciana, es sencillamente absurdo descartarlo porque no hable valenciano.

Yo soy médico, estudié en Alicante, me formé en Madrid y volví a Alicante donde llevo ejerciendo muchos años. No hablo una palabra de valenciano, jamás ─repito jamás─ he tenido, ni en la medicina pública ni en la privada, el más mínimo problema de comunicación con mis pacientes.

Porque resulta que en la Comunidad Valenciana, como en toda España, sus habitantes tienen el derecho de hablar valenciano, pero el deber de conocer el español. Porque el idioma oficial de España es el que nos une a todos, aunque podamos añadir a nuestro acervo otros lenguajes. Lo que no tiene sentido, señores del gobierno valenciano, es que para ejercer la medicina en la comunidad se priorice como primer mérito el conocimiento del valenciano.

Yo, si volviera ahora nuestra comunidad, probablemente no podría ejercer la medicina pública por no conocer el valenciano. En mi consulta yo me comunico con mis pacientes en español, en francés y en inglés, lo que me permite tener acceso a un colectivo de miles de millones de personas, pero no soy adecuado para la señora Mas ni para el gobierno de esta comunidad.

Este regionalismo miope es lo que acaba empequeñeciendo a un pueblo. Quizás estos señores aún no se han enterado de que en el planeta vivimos un fenómeno llamado globalización y derribo de fronteras. Que una lengua es más útil en tanto nos permite comunicarnos con más personas. Que mantener lenguajes regionales está bien, pero como algo opcional para aquellos que lo deseen, en modo alguno como una obligación para los niños y una casi imposición para los profesionales.

Estos señores hablan de formar niños bilingües: ¡Completamente de acuerdo! Si nuestros niños solo hablan español tienen acceso a una comunidad de 399 millones de personas en el mundo. Si hablaran inglés y español su campo se ampliaría a 734 millones. Y si hablan español y valenciano a… ¡fíjense ustedes!... 399 millones… exactamente los mismos que hablan español. ¿Qué prefieren ustedes para sus hijos? Y recuerden, el esfuerzo tiene un límite, no me hablen de trilingüismo, porque entonces introducimos el alemán, o el chino.

Quizá comprender estas realidades sea mucho pedirles, si lo único que leen son medios en valenciano.