Mutxamel ha perdut dos persones bones i sàvies en els últims anys: Arcadi Blasco i Guillermo (Guillem) Bernabeu. Vaig conéixer el primer de la mà del segon. Encara recorde la tendresa i l’afecte amb què el segon em parlava del primer, l’artista que havia decidit feia un bon grapat d’anys de tornar a la seua terra i reprendre la seua activitat. M’ho contava amb els ulls de l’emoció de qui sabia reconéixer la vàlua del mestre de la ceràmica i de qui estimava la nostra cultura com poques persones he conegut a la comarca de l’Alacantí. Guillermo va ser secretari general i vicerector d’Estudis de la Universitat d’Alacant. Tenia les competències en política lingüística en el moment que jo era encara un tècnic en l’aleshores Servei de Normalització Lingüística. Va prendre el relleu en les competències del qui va ser secretari general, Armando Alberola. Eren els anys que, de la mà de Josep Bernabeu i de Josep Forcadell, es posaven les bases per al creixement d’un Servei que poc després vaig deixar per a dedicar-me exclusivament a la docència.

Guillermo no semblava el prototipus de catedràtic de Física. Més enllà de la seua dedicació a la recerca, tenia com a preocupació constant la difusió de la seua saviesa. Es va convertir així en un gran divulgador de les seues passions en qualsevol dels nivells que fora sol·licitada la seua presència. D’igual manera impartia cursos d’estiu en la Seu de Cocentaina on mostrava el cel nocturn en la Serra de Mariola que explicava als usuaris de Proyecto Hombre els secrets de les estrelles. A més de les seues responsabilitats en la gestió acadèmica, també va ser representant d’Espanya en el Grup de Seguiment del Procés de Bolonya i membre del Cluster on Modernisation of Higher Education de la Comissió Europea. Investigador, divulgador, gestor, polític: el seu compromís amb la societat era ferm i intens.

Crec fermament que Guillermo era un home complet a la manera renaixentista. A més, era un home bo, culte i educat, amable i savi. Puc recordar una de les frases més cèlebres del físic i astrònom Galileu Galilei que sintetitza perfectament el tarannà del nostre amic: “No pots ensenyar res a un home, però pots ajudar-lo a descobrir-lo per si mateix”. Guillermo era així, discret i tenaç, encara que ferm en les seues creences; oferia la seua mà per a transmetre’t la seua experiència, la seua opinió, sense cap tipus d’imposició. Pretenia en tot moment que l’altre, el seu interlocutor, es descobrira a si mateix, que es formara sense forçar-lo ni obligar-lo. Sempre tenia unes paraules justes i correctes per a revisar el que havia passat. Potser en algunes ocasions dubtaren de la seua ambigüitat davant de situacions extremes, però és que Guillermo buscava el punt mitjà per intentar trobar una solució al conflicte. Sabia que amb les bones formes es poden tenir millors resultats a la llarga. Tot un mestratge que ens han ensenyat. Em va presentar novel·les meues en diverses ocasions a Mutxamel; amb la companyia de l’amiga comuna Lola Mollà, va demostrar que també era un bon lector.

Sé, Guillermo, que t’hauràs retrobat amb l’Arcadi; que tots dos comentareu amb ironia i bon humor com els responsables del vostre Ajuntament han anat actuant de manera vacil·lant en la concreció de la seua casa-museu a Mutxamel. Haureu représ converses amables, haureu analitzat el que heu deixat enrere. Podeu estar segurs d’una cosa: les persones que us han estimat estan ben orgulloses de tots dos. I la vostra herència, el vostre llegat de les bones formes i de les paraules justes, sempre seran entre nosaltres. Perquè les victòries són difícils, però gratificants quan es produeixen. I amb models com el teu n’estic segur que sabrem aconseguir una societat més justa i igualitària, on una abraçada infinita teua sempre ens acompanyarà. Bon viatge, mestre!