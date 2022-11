Me da mucha pena que los premios de la Academia de la Televisión no encuentren cadena que los emita. Se conceden el Día Mundial de la Televisión, pero las cadenas están en sus cosas, y no se arriesgan a incluir en sus parrillas dos o tres horas de gala que va a ser vista por muy pocos espectadores.

Por eso, quienes queremos seguir la ceremonia, podemos hacerlo a través del canal de la Academia en YouTube. ¿Saben cuántos visionados tenía a la hora punta, a las diez de la noche? Oscilaba entre los 178 y los 180 visitantes, entre los que me incluyo. Conocer el dato de que los premios de la Academia de TV, presentados por el solvente Luis Larrodera, con un despliegue inmenso de invitados y premiados, fueron seguidos desde casa por menos de 200 espectadores, me sumió en la tristeza. Algo parecido a cuando sucedieron varios fallos del sonido, y el micro del atril no se escuchaba. Yo deseaba fervientemente que fuese el equipo de mi casa el que estaba mal, que fuesen mis auriculares los que estuvieran fallando. No podía asimilar que ese silencio estuviese afectando a la totalidad de la transmisión por streaming. Pero como ellos reconocieron, así fue. Hablamos de la Academia de la TV. De mi televisión. De la depositaria de la primera de mi mayor pasión. De la que hace muchos años debía haber inaugurado el Museo Nacional de la Televisión. De tantas cosas. Poco antes de la gala, Borja Terán respondía a Paula Sainz-Pardo a la complicada pregunta de si tienen futuro los programas culturales en la televisión del futuro. Los estaban viendo un 0,8% (94.000 espectadores) en Culturas 2, que por celebrarse el Día de la Televisión quiso hacer este guiño invitando a un crítico del medio.