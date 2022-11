Leí recientemente el poema de Robert Frost ,"The road not taken",que da título al artículo, obra clásica de la poesía americana, de 1915, que cualquier estadounidense aprende a recitar desde pequeño.

Es común preguntarse por esa opción que desechaste, años después, añoras la posibilidad perdida, que tal vez hubiese cambiado radicalmente tu vida. El poeta, paseando por el bosque, se detuvo, y ,tras dudar,tomó el camino menos transitado, pese a que ambos senderos eran prácticamente iguales. Lo cierto es que en la vida muchas veces tomamos las decisiones de manera arbitraria y sin hacer un análisis riguroso de la situación. Y todos conocemos a gente que siempre suspirarán por no haber seguido el otro camino, gracias al cual, según ellos, hubieran tenido mejores oportunidades.

A veces, las elecciones laborales que tomamos se deben al entorno familiar. En mi caso , soy la cuarta generación consecutiva de profesional del derecho, y con un hijo estudiando el máster de la abogacía. Se han dado en el Teatro Principal de Alicante premios a siete empresas que llevan funcionando más de 100 años , organizado por la Asociación de la empresa familiar de Alicante, con el patrocinio de INFORMACIÓN. ¿A cuantos médicos conocéis, que son hijos y nietos de médicos? E incluso de la misma especialidad

¿Qué ocurre cuando has tenido un mal día en la oficina? Pues que empiezas a pensar que tal vez te equivocaste, y sientes añoranza por ese camino ,obviamente no desgastado, por esa oportunidad que dejaste escapar, por esa oferta laboral que desechaste porque no la viste segura

Mi consejo sería que, cuando estés en la encrucijada, optes por el camino que te haga feliz,que se te de bien ,donde puedas ser diferencial .Bien sea emprender o ser empleado,lo importante es que escojas algo que realmente te guste, buscando siempre la excelencia

¿Puede tu apellido determinar tu trabajo? La palabra aptónimo se refiere a tener ,por casualidad , un apellido relacionado con la persona que lo lleva. Un experto en cambio climático se llama Carlo Buontempo, un campeón estadounidense de póker ,Chris Moneymaker, un químico orgánico, John Carbon, un piloto de automóviles, campeón del Gran Prix, Paddy Driver . En España, que mejores ejemplos que Emilio Botín ,el banquero o Javier Cámara, el actor.

Obviamente, también existen inaptónimos, como el supremacista blanco Don Black, el cardenal Sin(pecado, en inglés), o, mi favorito, el tenista francés Thierry Champion, que únicamente ganó un torneo en su carrera. Tiene guasa que el futbolista Danny Drinkwater diera positivo en alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico. Una lástima, por cierto, que un expresidente del Gobierno, y otro de la Generalitat, no ejercieran la profesión de su apellido, remendar calzado y cultivar el campo

Lo mismo puede ocurrirte en lo personal, esa relación que terminó ,ese grupo de amigos a los que dejaste de frecuentar, te replanteas porqué estudiaste francés, cuando el alemán hubiera sido mucho más útil. Incluso ese piso que no compraste porque te parecía prohibitivo, y años después valía el doble

En Historia la oportunidad perdida es la ucronía.Se trata de un género literario, según el cual, un acontecimiento histórico muy conocido, sucedió de una manera diferente a como ocurrió realmente.

En el cine ,hemos visto en "Parque Jurásico" como los dinosaurios no se extinguieron, como la plana mayor de los nazis ,incluido Hitler ,murió en 1944 en "Malditos bastardos", o incluso, siguiendo con Tarantino, la supervivencia de Sharon Tate en "Once upon a time in Hollywood". Recuerdo una película de John Travolta,"Atrapado", bastante flojita por cierto , donde los blancos vivían en las zonas deprimidas de Los Ángeles ,mientras que los negros eran los que tenían el poder y el dinero

Hay novelas según las cuales los aliados fueron derrotados la Segunda Guerra Mundial, los republicanos ganaron la guerra civil española, Pinochet paró el golpe de Estado contra Allende, Jesucristo no murió crucificado, o el sur ganó la guerra de la Secesión en Estados Unidos. Hasta Franco resucitó en una de Vizcaíno Casas

Es un género que, además de divertir, sirve para sacudir la realidad de cada momento. Porque puede ser que el camino que escogieran nuestros antepasados no fuera el correcto, y que mejor manera de pensar en ello, que te narren, via ficción, cómo podían haber sido las cosas entonces, y de qué manera nos afectarían hoy en día.

Antonio Machado nos resolvió la duda: "caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino ,se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar". Grande Serrat, cantando este poema. Así que sólo nos cabe pensar que cada camino andado es el nuestro y así tenía que ser. De poco sirve mirar hacia atrás, pues nos queda continuar el camino que nos resta por andar.