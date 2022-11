Si hace unos días nos enterábamos de la intención del actual Gobierno de la Generalitat de otorgar el triple de valor a la posesión del título superior de valenciano que a tener un doctorado en medicina en el proceso por el cual los médicos interinos opten a consolidar su plaza de médico en la Comunidad Valenciana, la aprobación de la tasa turística por parte del tripartito firmante del pacto del Botánico ha terminado por consolidar la voluntad del Consell de perder el poder en las próximas elecciones autonómicas. El ejercicio del poder político implica una gran responsabilidad que debe tener en cuenta el interés general y no los intereses particulares de unos pocos. Pero sobre todo deben tomarse las decisiones que van a afectar a todos los ciudadanos dejando a un lado las fobias y las frustraciones personales.

Cuando todavía siguen presentes las grandes dificultades por las que tuvieron que pasar los médicos durante los meses más duros de la pandemia, tienen ahora que ver cómo la Generalitat Valenciana les pone todas las trabas posibles para consolidar sus plazas interinas en fijas después de largos años de cambios de destinos y de contratos temporales. Que en la baremación de sus méritos se pretenda dar el triple de puntuación al conocimiento del valenciano que a haber presentado una tesis doctoral es un despropósito tan grande que cuesta pensar que el PSPV haya transigido a semejante disparate con tal de no poner en peligro la continuidad del acuerdo que dio lugar al pacto del Botánico. Una tesis doctoral implica años de esfuerzo y de especialización cuyos beneficiarios son los usuarios de la sanidad pública. Sólo desde la ignorancia se puede afirmar, como hizo hace unos días la vicepresidenta Aitana Mas, que un médico debe entender a todos los pacientes que tiene delante y que para ello es más importante que se acrediten unos conocimientos de valenciano que implican entenderlo, hablarlo y escribirlo como si se tratase de la lengua materna, dado la puntuación que se otorga a la posesión del título superior, que haber superado un doctorado, como si los ciudadanos fueran a ser tan tontos (no se me ocurre otra calificación mejor) que preferir no ser atendidos por un médico antes que hablar en castellano en el hipotético caso de que el facultativo no entendiese una sola palabra de valenciano.

Ha coincidido esta polémica con la aprobación definitiva de la mal llamada tasa turística que en realidad no es más que una multa al que viene de fuera de la Comunidad Valenciana, sin importar a qué, con el sector hotelero en contra, es decir, con el principal motor económico valenciano ninguneado y contrario a una medida que no va a ser más que un nuevo impuesto del que se harán cargo los hoteleros y los propietarios de viviendas turísticas sino quieren perder competitividad. Con esta aprobación se cumple el sueño de Compromís de castigar al que se empeñe en venir a nuestra comunidad, por el motivo que sea, ya que el sector nacionalista del Consell prefiere que las calles de los pueblos y ciudades estén ocupadas mayoritariamente por los oriundos del lugar. Queda la esperanza de que los alcaldes no apliquen una medida que pretende colocar a los extranjeros como culpables de los problemas de las ciudades. Se ha afirmado que los turistas tienen la culpa de que los precios de las viviendas suban cada año cuando la proporción de viviendas turísticas respecto a las que no lo son sólo suponen un 2%, o que las calles están masificadas y sucias cuando los extranjeros a lo que vienen a la Comunidad Valenciana es llenar los restaurantes y bares, generando riqueza, y a visitar los museos a los que los valencianos nunca van ni aunque sean gratis. Es tradición en Valencia que ciertas asociaciones de vecinos minoritarias culpen a los extranjeros de masificar las calles y ensuaciarlas cuando mucho me temo que los que orinan en los portales, tiran papeles al suelo y gritan de manera continua son los españoles.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha supuesto un duro varapalo para la vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez, del PSPV, por cuanto el TSJ establece que el ayuntamiento de Valencia no puede hacer lo que le venga en gana con la economía y los derechos y libertades de los ciudadanos en materia empresarial y económica. El ayuntamiento puede regular, según el TSJ, pero eso no significa prohibirlo todo. Recuerda el TSJ que los intereses de un concreta comunidad de vecinos o de un particular no puede prevalecer sobre el interés de una sociedad, echando por tierra las restricciones de la concejalía que dirige Sandra Gómez respecto a las viviendas turísticas en el centro de Valencia.

La pretensión de Aitana Mas de dar más importancia al valenciano que a tener un doctorado para ser médico en la Comunidad Valenciana y el estacazo del TSJ a Sandra Gómez y a su política antiturística son claros ejemplos de políticas que se guían por sus fobias y prejuicios personales y no por el bien común.