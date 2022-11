Duele mucho observar imágenes y fotografías sobre hechos en los que aparecen animales maltratados. Unos seres absolutamente indefensos que no pueden hacer nada por defenderse y cuyos propios dueños les maltratan por gusto o capricho, o, simplemente, por no obedecerles. Y ello, porque, en esencia, quien maltrata pretende ejercer una jerarquización psicológica de dominación sobre el ser humano, o animal, al que pretende mandar un mensaje de que si no se le obedece lo que a continuación viene es el acto de maltrato.

Ahí, en esa idea de dominación emerge con fuerza la razón del maltrato continuado, que en el caso de los animales tiene la característica de la absoluta sumisión, e indefensión, en que se encuentra un animal que puede verse atado con una correa sin poder moverse mientras le maltratan y hacen con él lo que quiera su dueño, mandándole un mensaje cruel de subordinación a las órdenes del maltratador. Pues bien, el pasado 12 de Septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal por el que se modifican los preceptos del texto penal para regular mejor desde el punto de vista penal estos actos de maltrato animal. Y una de las modificaciones que se han introducido es la relativa a la existencia del maltrato animal para hacer más daño a la pareja en contextos de violencia de género, lo que es importante destacar en una semana como la presente. Así, señala la Exposición de Motivos de esta Ley, y sobre este punto, que “Se incorporan al delito distintas circunstancias agravantes en virtud de diferentes utilizaciones de los animales en los contextos de otras violencias, como por ejemplo la violencia de género o intrafamiliar, destacando la violencia instrumental que se realiza con animales especialmente en el ámbito de la violencia de género para coaccionar e imposibilitar las vías de emancipación de la mujer ante dichas situaciones de violencia contra las mismas.” Se está detectando que en el escenario de la violencia de género el maltrato a los animales de la pareja supone otro mensaje de sumisión y dominación tendente a efectuar advertencias de consecuencias lesivas a los animales de compañía para ejercer el fenómeno de la dominación con más “efectividad”, de ahí que en el art. 340 bis. 2 g) del Código Penal que se pretende reformar se introduce como agravación de la pena “Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.” Faltaría algún verbo más en la relación pronunciado que llevara a cerrar mejor el “arco finalístico o intencional” de estas conductas que se despliegan en muchas ocasiones contra unos seres indefensos, como son los animales de compañía, que cuando uno los recoge, o adquiere, para vivir en su casa es para cuidarlos y atenderlos, no para hacerles la vida peor que si estuvieran solos en la calle, porque, al fin y al cabo, ahí no tienen a alguien que les maltrata. Porque la verdadera intención o verbo que falta ahí es el de “dominar”; es decir, para poner de manifiesto la expresión de sentimiento de propiedad de quien maltrata de que todo aquél que vive en su hogar, persona o animal, está bajo sus órdenes. Y en este caso ese maltrato a los animales que hay en casa supone una forma de trasladar al resto de seres que allí viven que si no le obedecen a quien primero maltratará es al animal de compañía al que todos adoran, cuidan y quieren, porque sabe que es el mejor instrumento para conseguir la sumisión psicológica que pretende quien maltrata a los animales con absoluta cobardía. Nos encontramos en una sociedad en la que algunas personas han “perfeccionado”, su metodología de llevar a la práctica su crueldad hacia todo lo que les rodea, y que están llevando a cabo conductas de maltrato a los animales con el “silencio cómplice” de toda la sociedad. Y lo hacen en su hogar, porque saben que si no obedecen a quien ejerce la violencia, la amenaza del maltrato al animal de compañía se cumplirá. Pero el resto de la sociedad también calla, porque muchos vecinos en las comunidades de propietarios escuchan ese maltrato y lo silencian también, cuando es esta sociedad la primera que debe decir “basta ya” ante las diversas formas de maltrato que algunos ponen de manifiesto. Tanto a sus semejantes como a sus animales. Y lo que es más sorprendente de todo esto, lo que más maravilla, es que el animal maltratado ni tan siquiera siente resquemor u odio hacia el que así actúa con ellos. Esto es lo que todavía les hace más queridos y más respetados. Porque el animal nunca traiciona ni olvida a quien le cuida, e incluso ni tan siquiera sabe odiar al que le maltrata.