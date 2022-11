Espero que el vergonzoso tema de los machotes del equipo de rugby de la Complutense no sea flor de un día y se mantenga vivo en la ventana televisiva. La Sexta Xplica, programa comprometido donde los haya, debería atizar bien fuerte con la cuestión y avivar el fuego. Aquí en ningún caso se debe pasar página.

Lo vimos y lo escuchamos en todos los informativos y en todas las tertulias. Este particular líder de la manada que debía ser capitán del equipo lanzó su grito de guerra en el terreno de juego, tan fuerte, que seguro que las venas del cuello estaban a punto de reventar. A cada una de sus consignas, los jugadores, le respondían, todos a una.

Da pudor reproducir el estribillo, pero ahí va. «Violación, estupro, cohecho. ¿Quién domina? Derecho. Los de Medicina la tienen muy fina, y los de Farmacia la tienen muy lacia, los de Arquitectura la tienen poco dura, y es por eso que en Derecho nos llega hasta el pecho». Ya todos al unísono: «Es por eso que las niñas de Info prefieren a Derecho».

Quienes profieren estos cánticos de un modo automatizado no merecen ser graduados en esa carrera, ni letrados ni juristas ni magistrados. Pero es que, en puridad, los estudiantes que escupen esas barbaridades no merecen graduarse en ninguna titulación. Poseer un grado da acceso, por ejemplo, a dar clases en cualquier instituto de secundaria. Nadie con esa tara, en pleno 2022, debería tener acceso a lo que no deja de ser un privilegio. Un gobierno de izquierdas, avalado por una mayoría parlamentaria progresista, podría lograrlo, siempre que un medio tan potente como la televisión impulsara el debate y remase a favor de obra. Todo el año es 25-N.