Que lástima que un evento tan importante y tan bonito como el Mundial se haya ensuciado tanto por culpa del dinero y el petróleo. Me parece indigno que la FIFA después de toda la polémica aun siga empeorando las cosas. Entiendo el nerviosismo de la FIFA ante las represalias de Qatar, pero es momento de plantarse. La FIFA y los países participantes tienen voz y voto para decir no ¿Cómo puede ser que ahora se prohíba el uso de la palabra AMOR en las camisetas o brazaletes de capitanes? La mayoría de participantes y los más importantes en el Mundial son países con libertad de expresión y creo que eso se debería ver reflejado en cualquier parte del mundo porque es el mayor evento internacional que reúne a más gente. Ni la bandera LGTBIQ+ es ofensiva para nadie, ni lo es la palabra AMOR. No puedo creer que aun después de todo lo que ha vivido la humanidad aún discutamos cualquier derecho humano y que alguien se pueda sentir ofendido por la palabra AMOR. Alguien ofendido por esa palabra es un gran oxímoron.