De crío, aprendí un montón de datos (recuerdo perfectamente la escala de dureza de los minerales de Mohs)en los Jesuitas de Alicante, la mayoría de los cuales nunca me han servido para nada, más allá de ejercitar la memoria

Ahora que soy adulto, caso que ésto haya pasado alguna vez, me doy cuenta que me acuerdo perfectamente de nombres y apellidos de gente que conocí hace 40 años, pero he olvidado el nombre de mi vecino. Tengo almacenadas en mi cerebro inútiles frases de películas. ¡Cuántas cosas útiles he dejado de aprender por guardar sitio en mi cabeza para memorizar la letra de alguna canción! Porque, como decía el anuncio, cuando haces pop no hay stop. Al menos las puedo usar en mis artículos...

Te puedo contar detalles del libro "Crimen y castigo", de Dostoyevski, que leí con 15 años, pero me lío con los sencillos argumentos de las maravillosas novelas de abogados de John Grisham. No retengo la fecha del cumpleaños de prácticamente nadie, y , muchas veces(en eso cada vez me parezco más a mi padre),me saluda gente a quien se que conozco, pero ignoro de que, y me toca darles conversación hasta que caigo. Y, créeme, amigo lector, se pasa mal, máxime cuando el otro te llama por tu nombre y tu no sabes ni quien es . Y, a los que conozco, muchas veces no recuerdo su nombre, y el problema es cuando tienes que presentarlo a tu pareja, ¡y no sabes como se llama! Por supuesto, jamás recuerdo que traje se puso mi mujer en determinado evento social. Es que, ni siquiera se cómo me vestí yo....

La utilidad que tiene ser olvidadizo es que las penas y culpas pasan a un segundo término .Tener una amnesia selectiva tiene grandes ventajas , jamás te fustigas por errores que cometiste en el pasado ,básicamente porque no los tienes presentes en tu día a día.Y los humanos,reconozcámoslo, solemos ser muy indulgentes con nuestros propios fallos

¿Me pasa lo mismo con las jugarretas que me han hecho?Pues la verdad es que no , recuerdo perfectamente quien y cuando me ha ofendido gravemente. Afortunadamente, ha pasado muy pocas veces en mi vida, y sólo hay dos personas a quien haya mandado, como decía mi abuela, al Acrópolis. Y tengo claro que, como decía Paul Boese , el perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro

En definitiva, almaceno mucha morralla en mi cerebro, en vez de cosas verdaderamente esenciales. ¿Le pasa lo mismo a la sociedad? A veces sorprende que se vote a determinados candidatos que son unos auténticos tarambanas, o que a un futbolista un día le abucheen y al siguiente le ensalcen como si se tratara del nuevo Messi (para los herculanos, Eduardo Rodríguez)¿Los españoles han olvidado a ETA, y por eso toleran que Pedro Sánchez pacte con Bildu?¿Ya no recuerdan al pequeño dictador, y votan a Vox? Todos los lectores conocéis la fábula ,atribuida a Esopo, del escorpión y la rana. ¿Por qué no se aplica a determinadas alianzas políticas?

Las madres de antaño hablaban de "ropa tendida", cuando había niños delante y no querían que se enterasen. Ahora tenemos una sociedad infantil que no es capaz de asumir la complejidad del pasado, olvidando la historia reciente

¿Y el covid? Pues ,sinceramente, ya ni me acuerdo. Tal vez sea porque el bichito jamás me picó, ni a mi mujer tampoco, supongo que habernos vacunado habrá ayudado, pero paso ya completamente del tema. No tomo ninguna precaución ,más allá de ponerme la odiada mascarilla donde me obligan ¿Qué soy un frívolo y un insensato?Pues no te voy a decir que no, pero es mi decisión, y te aseguro que no me siento culpable. Cuando puedo voy a un pub del barrio de Santa Cruz, a escuchar algún grupo tocando rock, donde tarareo a voz en grito los estribillos, sin pensar si voy a contagiar a alguien .Y soy feliz cuando tiro una mascarilla a la basura ,jamás a la calle, no ensuciemos más nuestra querida Alicante

Leí en este diario una interesantísima entrevista con el escritor holandés Cees Nooteboom,que explicaba que,sin el olvido, estaríamos locos.Irineo Funes,un personaje de Borges,era un gaucho de Uruguay que quedó tullido de un accidente de caballo, y consideraba que, gracias a ese golpe, tenía una memoria prodigiosa.Desde luego,ese no será mi caso.¡Viva la memoria selectiva!