Je m’en fous, tant se m’en fot, me da igual, I don’t care. Todas estas expresiones nos transmiten pasotismo, dejadez cívica, pereza colectiva.

Las gentes de la Terreta hemos escuchado muchas veces aquello del menfotisme alicantino... «Tant se m’en fot», esta expresión en valenciano da origen con casi todo seguridad a esta tan repetida cualidad alicantina.

Quiero hacer una consideración previa, atento lector, antes de entrar en materia y analizar y valorar este supuesto «gen menfótico» que nos caracteriza.

Una vez más observamos como muchas de las expresiones clave para entender Alicante y lo alicantino provienen del valenciano. No debemos olvidar la importancia histórica del valenciano entre nosotros: nuestra toponimia antigua y nuestros dichos populares, entre otros elementos vitales que marcan nuestra identidad, están en valenciano. Tenerlo presente, conservarlo y recuperarlo entre nosotros es importante a mi modo de ver.

Pero entremos ya en materia: ¿qué diantres es el menfotisme?, ¿a qué nos referimos cuando afirmamos que el alicantino es un menfotista de primera categoría? Tratemos de aproximarnos a la cuestión.

El menfotisme caracterizaría a una sociedad indolente, pasiva, apática. Al menfotista todo le da igual, no le importa lo que suceda. El menfotista va a la suya, busca su interés particular y no se preocupa por lo colectivo, por lo cívico, por lo político, por lo común en definitiva.

Todo el que habite entre nosotros, haya nacido aquí o no, ha escuchado mil veces que Alicante es una ciudad marcada por su menfotisme, por su inacción colectiva, por su pulsión a-comunitaria.

«Aquí cada uno va a la suya, Alicante es así, el alicantino pasa de todo, ya se sabe, el menfotisme». Todos hemos oído comentarios de barra de bar como este con frecuencia. Pero este axioma tan reiterado no se pone en juego únicamente en contextos informales, no acude exclusivamente al él el «cuñado» sabelotodo de turno.

Llevo ya más de cinco años organizando en las librerías 80 Mundos y Pynchon foros de debate sobre historia e identidad alicantinas y el menfotisme, también entre muchos de nuestros ciudadanos más pensantes y conspicuos, es usado con asiduidad como concepto clave, como instrumento para explicar la realidad social alicantina.

Llegados a este punto de este artículo es el momento de preguntarse: ¿verdaderamente es Alicante, la ciudad de Alicante, la sociedad de la urbe del Benacantil, especialmente indiferente a lo público, a lo político, a lo común? ¿Es el menfotismo una particularidad específicamente alicantina?

Hay motivos para pensar que esto es así.

El flamante intelectual José Vicente Mateo, murciano de Yecla afincado muy joven entre nosotros, defendió en su muy recomendable ensayo «Alacant a part» (¡publicado en 1966!) que Alicante era fundamentalmente una ciudad comercial, que históricamente se había organizado en torno a su puerto.

Esta orientación económica la había llevado a centrar toda la vida social en el intercambio y en la búsqueda del beneficio propio. Todo ello acabó generando, con el paso de los siglos, una forma de ser alicantina muy orientada a lo privado, al emprendimiento y al enriquecimiento personal.

Evidentemente, este acento en lo comercial había restado fuerzas, según Mateo, a los empeños colectivos, a aquellos esfuerzos que buscaban sobre todo fomentar el bien común.

También nos decía Mateo que esta misma tendencia alicantina a la creación de empresas, al fomento comercial, a la exploración de los mares en búsqueda de nuevas oportunidades, había ido dando como resultado una ciudad y una sociedad volcada hacia el futuro.

¿No se dice en toda España «adelante como los de Alicante»?

El alicantino se caracteriza por vivir por y para el futuro. Obviamente esta forma de ser genera una idiosincrasia que no atiende demasiado al pasado, ni a la identidad colectiva, ni a las bases fundamentales de un carácter alicantino que ha sido forjado con el paso de las centurias.

El alicantino vive hacia adelante y no se preocupa mucho por el patrimonio, por el legado de las mejores mujeres y hombres de la Terreta, ni por las tradiciones ancestrales que marcaron la vida de nuestra ciudad.

Centrados en el futuro y en la economía pasamos del pasado, de la identidad y de lo común.

He traído aquí estas acertadas reflexiones de José Vicente Mateo para explicar por qué Alicante es posiblemente por estos motivos históricos más propensa que otras ciudades de la Terreta o de España al menfotisme, a la dejadez comunitaria.

No obstante, siendo este análisis parcialmente cierto a modo de ver, quiero ir más allá y preguntarme contigo, cómplice lector: ¿No es acaso el menfostisme alicantino una tautología, esto es, una verdad evidente pero indemostrable?

Creo que insistir tanto en el menfotisme, explicar a partir de él todos los problemas alicantinos, es negativo e inexacto.

Opino que el menfotisme no es un concepto que sirva realmente para entender la sociedad alicantina. Soy consciente de que en parte me estoy contradiciendo ya que el análisis de Mateo dibujado más arriba me parece acertado… pero, ¿no os parece que recurrir al menfotisme como motivo de todas nuestras pesadillas cívicas comunes nos paraliza?

Al afirmar que el menfotisme, que el gen alicantino menfótico, es la causa de nuestros males caemos en la pereza intelectual. De alguna forma conformarnos con argumentar de esta manera nos condena a un razonamiento del tipo «siempre hemos sido y seremos así, es nuestro ADN, no podemos cambiar».

Tengo otro argumento a favor de relegar el menfotisme como «explicación del todo»: acudir al menfotisme nos lleva a no ir más allá, nos paraliza, nos impide indagar en las causas más profundas y precisas de nuestros problemas.

El menfotisme es el recurso intelectual fácil y nos ancla en la mediocridad.

No ayuda a pensar y mejorar Alicante, no es un instrumento analítico válido, útil y transformador que nos permita ganar un futuro mejor.

Insistir en el menfotisme no aboca a la melancolía, nos deja inermes e inertes.

Por supuesto no pretendo articular toda esta crítica conceptual y dejarlo simplemente así, como siempre me gusta concluir con propuestas.

A mi modo de ver debemos aprender a pensar más en positivo. No creo que Alicante sea tan especialmente anti-cívica, tan negativamente anti-política.

No existe un gen alicantino que nos predisponga per se al pasotismo social y condene a nuestra ciudad a permanecer en un limbo, a no progresar.

Esta es mi propuesta: dejemos el menfostismo atrás y activemos Alicante construyendo un alicantinismo de futuro. Necesitamos una revolución cívica que reactive nuestra ciudad.

Hemos de poner en marcha una nueva apuesta por lo común. Considero que la sociedad cívica alicantina está muy viva y desmiente cada día el matra menfotista en el que hemos de dejar de escudarnos.

Entramos en 2023, en un interesante año electoral y todos los partidos y colectivos ciudadanos deben movilizarse y debatir sus ideas y planes para mejorar la ciudad, demostrando que Alicante merece un futuro mejor.

Necesitamos un Alicante fuerte que vaya a más y lidere la provincia de la mano de Elche. Alcanzar estos objetivos pasa, en mi opinión, por comprendernos como sociedad para poder mejorar.

Olvidemos la fórmula mágica del menfotismo para ser capaces de avanzar. Nos impide entendernos y no nos da las claves para progresar colectivamente.