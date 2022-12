Aunque vivimos en un país donde se vive el fútbol como si fuera una necesidad básica, no es más que un entretenimiento. No puede ser que tu plantilla fracase y consideres que eres tú quien ha perdido y esa semana estés de morros, o critiques a los futbolistas con un odio impropio de una persona sensata. En este diario leí una frase que me encantó,: "al fútbol se va a pasárselo bien, al final es un juego y hay suficientes sinsabores en nuestro día a día para añadirle más"

Si sabes disfrutar del deporte y la existencia, aunque te fastidie cuando pierde tu equipo, luego continúas con tu vida, pareja , amigos , trabajo, hijos, etcétera. Que ganen o pierdan, no te hace superior o inferior a los demás ,simplemente eres seguidor de un equipo bueno o malo .Y los herculanos, de ésto, podemos hablar mucho. Como dijo Manuel Piera, " a veces estamos abajo y otras más abajo aún"

No hay ningún plantel que lo gane todo, tus colores tarde o temprano te van a decepcionar, así que tómatelo como una diversión y disfruta del espectáculo. Sinceramente, me da risa ver gente celebrando el triunfo de once millonarios, con una euforia similar a si alguien pensara que iba a morir y le dijeran que no tiene cáncer.

Mi definición del fútbol es: 22 jóvenes que no necesitan hacer deporte, ,ejercitándose ,mientras cincuenta mil personas que sí lo necesitan les están mirando. Billy Shankly , del Liverpool, comentó que "algunos creen que el fútbol es una cuestión de vida o muerte, pero es mucho más que eso".¿ No os sorprende que Manolito Macron llamase a Mbappé para que no fichase por el Real Madrid? Que un presidente de gobierno se involucre en estas cuestiones me parece un despropósito

Hay personas que definen su eslogan de WhatsApp como seguidores de un equipo, es algo importantísimo en su vida .De hecho, se enfadan y desprecian a los de cualquier equipo rival. Hubo gente que, en vez de leer una buena novela, sobrellevó los días de confinamiento gracias a la que la Liga continuó, aún sin público en los estadios

Sorprende como los entrenadores pasan del Olimpo a la Necrópolis, sin valorar su trabajo, sino únicamente los resultados, que dependen mayormente del acierto de los jugadores, e incluso de los árbitros

Se dice que el fútbol es el opio del pueblo, porque parece una sustancia que atenúa los problemas de un país. Si gana tu equipo, ¿qué más dan los problemas de Sanidad y Educación? Recordemos lo acontecido en el Mundial de Argentina ,donde los derechos humanos no importaban ,simplemente porque la conquista deportiva del título se sentía como una victoria nacional. Zubizarreta explicaba que las dos ligas que ganó el Athletic Bilbao en los 80, durante los años de plomo de ETA y la reconversión industrial, eran rayos de esperanza y luz

¿Alguien escuchó una ovación a un político, o a cualquier otro personaje público, similar a la del portero que para un penalti en el último minuto de la final del Mundial? Porque no es más que un millonario haciendo su trabajo, tengamos en cuenta la mercantilización de este deporte. Por más que nos duela, el romanticismo en el fútbol es algo del pasado .Los futbolistas son como gladiadores de Roma, y nos dicen: "los que van a forrarse os saludan"

Lo sano sería de todos los alicantinos estuviéramos contentos de tener un equipo en Primera División, e, independientemente de cual sea tu plantilla favorita, todos quisiéramos que los equipos españoles ganasen siempre en Europa, para dar prestigio a nuestra liga. Ahora bien, ¿ésto es así? Pues no, yo reconozco que, como herculano y culé ,siempre quiero que pierdan Elche y Madrid, no puedo sentir lo contrario, por mucho que tenga claro que, racionalmente, no es lo suyo. Pero los colores me tiñen el juicio. Ya decía el poeta Eduardo Galdeano que, en la vida, puedes cambiar de pareja, de partido político o de religión, pero nunca de equipo de fútbol

Ahora bien, tengo la suficiente sensatez para saber que hay gente a mi alrededor, con quienes coincido en muchísimas cosas ,con independencia de no seguir al mismo club . Y aprovechamos la rivalidad entre equipos para tener un poquito de cachondeo y reírnos un rato. Porque pelearte con alguien porque sea de otra escuadra, como decía mi suegra, muy normal no es

Quiero terminar lamentando que haya aficionados españoles que deseen que nuestra selección no gane el mundial simplemente para que Luis Enrique no triunfe. Y, desde luego, me quito el sombrero ante la entrenadora del Monóvar, según noticia publicada por INFORMACIÓN , que, para competir en igualdad de condiciones contra el Biarense, retiró un jugador de campo. Indra, eres un ejemplo a seguir.