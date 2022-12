Y aunque sé que están por todas partes, detectarlas y reconocerlas, no es nada fácil. Cuando te las encuentras (mejor incluso si no te ven) te surge una sonrisa y sientes un cómplice: «¡Te pillé!»

Hablo de las Personas Voluntarias No Visibles.

Ahora que hace poco se celebró ese día, el del voluntario o voluntariado o como el sursuncorda quiera llamarle, también de ellas, nos queremos acordar...

Tienen un valor incalculable en esta sociedad, ya que en su sentir la cohesión social es un hecho y no una utopía.

Parques

Carrús es, la verdad, una muestra de la realidad. Un pueblo dentro de una ciudad, pero un pueblo. Con sus parques llenos de niños y niñas, muchas con maravillosos pelos trenzados, réplica de las técnicas que sus madres han ido heredando de las suyas y que ahora mismo estarán a miles de kilómetros, pero que en cada acción tan íntima como es peinar a una hija se le añora y se les hace presente.

Carrús amplió la variedad de pequeños comercios a mediados de los noventa con bazares chinos, restaurantes turcos, barberías, carnicerías marroquíes y otros muchos pequeños negocios que ilusionaron a sus dueños y a su clientela. Aquellas familias tuvieron aquí a sus hijos, ilicitanos, que, aunque sus apellidos nos encaminen a su origen, son igual de ilicitanos que los Román, Esclapez, Pascual, Gomis, García... etc.

Inmigrantes

Estos jóvenes nacidos ya aquí son la ilusión de Carrús. No son inmigrantes de segunda generación, ya que la palabra inmigrante no se hereda, así que para todas las personas que normalizan esa expresión microracista como «Carrús está lleno de inmigrantes» ya leyeron que no.

A Carrús o se le ama a bocajarro o no se le conoce y, entonces, se le critica y empiezan esos pensamientos etnocentristas que nos empequeñecen como humanidad y nos impide empatizar con cada una de sus situaciones particulares, pero ante la oscuridad de los perjuicios, busquemos a las Personas Voluntarias No Visibles, que sienten en su alma la convivencia armónica y democrática como única fórmula de vida.

Miradlos y admirarlos porqué ahí están.

Cajeras

De cajeras en un supermercado, como Mari Carmen, que se levanta de su silla mientras cobra, si es necesario a darle un abrazo a un cliente que recuenta las monedas con preocupación, o Fátima, una refugiada Siria, que Carrús ha hecho que se sienta en paz, en alegría, y que con la ayuda de sus hijas reparte bolsas de pícnic cuando puede a las personas sin hogar.

O Pedro un niño de diez años que pedía ayuda alimentaria para los necesitados repartiendo papelitos, sin distinción a todos, porque hay una nueva generación que, sí ve con una misma lente a toda la sociedad, sin diferencias.

O la abuela vecina de Darren, Lili, que la ayuda con su cariño de persona mayor en los cuidados de sus cuatro hijos y pone su alegría para que intenten calmar aquellos recuerdos en el campo de refugiados de Jordania

Alma

O Maike, que ahora llora la pérdida terrenal de su alma gemela, pero no teme compartir sus lágrimas con quien le pregunta de su tristeza para seguir regalando preciosas manualidades hechas con latas de aceitunas a quien su corazón le mande... y así muchas personas siguen dando su amor y ayuda a quien lo necesita, sin más, sin pertenecer a una ONG, sin esperar recibir una carta en «modo pdf» sin siquiera nombre del aludido/a.

Nuestro homenaje a todas ellas, porque son los verdaderos ángeles de la guarda de muchas otras, que quizá a ratitos nos muestran las mil caras de la tristeza de Carrús y de todas partes, pero que son la verdadera cara de la humanidad.

Si conoces a alguna Persona Voluntaria No Visible, dile que siga abriendo sus alas en infinitos abrazos, ya que provoca un mar de alivios y sonrisas.

Corazón

Y hoy Carrús es también un bullicio hablando del futbolista Ez Abde, así que felicitarlo de todo corazón, con el mismo brillo que pone en sus ojos cada vez que recuerda su infancia en las calles de Carrús, en el IES Joanot Martorell, en La Peña Ilicitana Raval C.F ¡o el Promesas de Carrús!

Felicidades por estar ahí, en la Selección de Marruecos y siempre en cada entrevista nombrar a Carrús con tanto amor. Te debemos un gran aplauso, pero mientras, nuestro sincero reconocimiento.

Gracias a Abde y a cada persona que hace vibrar Carrús con su querer.