No nací con la vocación de ser decana, ni siquiera con la de formar parte del órgano de gobierno de mi colegio profesional. Pero sí nací con vocación de servicio y con un profundo sentimiento de compromiso en todo lo que hago. Quienes me conocen saben que lo doy todo; no se hacer las cosas de otra manera.

Cuando hace ocho años Vicente Pascual Pascual me invitó a formar parte de su candidatura a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Elche, lo percibí como un honor y como una posibilidad de trabajar por y para la Abogacía, que en definitiva era y es trabajar por y para la mejora de mi dia a día.

Intenso trabajo

Ocho años después no me he arrepentido en ningún momento de haber dado un paso adelante. Ni el intenso trabajo que se desarrolla en el órgano de gobierno, ni las decepciones de no poder alcanzar algunas de las metas que en su día me planteé, han mermado ni un ápice mi espíritu altruista, emprendedor y luchador, en la búsqueda de mejorar, con mi pequeña aportación, aquello a lo que dedico mi vida. Ser Abogada.

Con la experiencia adquirida, llegó el momento de tomar la decisión de seguir adelante en esta singladura. Debía decidir entre replegar velas e irme al puerto seguro de mi actividad profesional, o seguir en la brecha, asumiendo un nuevo reto, cogiendo el timón del Colegio, reinventándome en nuevos proyectos y fijando el objetivo en metas mas audaces. He de confesar que no fue una decisión fácil, porque la responsabilidad a asumir no es menina, pero el impulso de quienes confiaron en mí y de quienes respondieron a mi llamada para ser mis compañeros en este camino, me han dado la seguridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto.

Reflexión y autocrítica

Y aquí estoy, aquí estamos, envueltos en un vorágine electoral sin precedentes en nuestro colegio. El proceso electoral está siendo un momento casi catárquico, de análisis, proyección de futuro, reflexión y autocrítica, no solo para mi, sino para gran parte todos los abogados llamados a elegir entre los tres candidatos que nos presentamos a la noble tarea de dirigir el Ilsutre Colegio de Abogados de Elche. Ha servido de crisol en el que someter a juicio las luces y las sombras de la profesión, plantearnos hacia adónde vamos y como queremos que nos perciba la sociedad a la que, en definitiva, prestamos nuestros servicios.

Creo, creemos, firmemente, que los retos profesionales y sociales que tenemos por delante necesitan de COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA, pues no está la cosa para experimentos. Como candidatura que aspira a liderar un colectivo tan heterogéneo como el nuestro, hemos generado un proyecto ilusionante , alejado de las demagogias y la promesa de imposibles, sabedores de lo que se puede hacer y de lo que se debe intentar hacer por cada uno de los abogados de nuestro Colegio. Porque los cantos de sirena no gestionan el pago puntual del Turno de Oficio, ni sacan adelante los requerimientos judiciales ni los de las administraciones públicas, ni nos dotan de mas y mejores herramientas en nuestro trabajo, ni poseen solvencia para alcanzar los logros que nos proponemos.

Gestionar con rigor

Conseguir constituir al ICAE como Corte de Arbitraje, impulsar las MASC, dinamizar las secciones como motor de intercambio de conocimientos y desarrollo profesional, mejorar y planificar nuestra formación, impulsar el Campus Virtual, avanzar tecnológicamente, sin que nadie se quede atrás, lograr una comunicación sencilla y eficaz, mejorar en información y transparencia, alcanzar cotas de mayor Conciliación , atender las necesidades de la Abogacía Joven y de la Senior, de los profesionales con menores y familiares mayores a cargo, dar respuesta a nuestras inquietudes culturales, consolidar la CRAJ, trabajar por la mejora del Turno de Oficio, gestionar con rigor y austeridad el dinero de todos, en fin, seguir trabajando por y para todos nuestros compañeros, son nuestras metas.

Pero sobre todo, aspiramos a generar un colectivo fuerte, corporativo, con sentimiento de pertenencia y orgullo de profesión, indispensable en la vida institucional de nuestras ciudades, Elche, Santa Pola y Crevillent, y acorde con el singular dinamismo y talento de las empresas y ciudadanos que requieren nuestro trabajo.

Defensa

No nací con vocación de ser decana. Pero la vida y la profesión me han puesto esta responsabilidad en mi camino, y hoy sí, quiero ser decana del ICAE, y representar a esta parte de nuestra sociedad que tanto contribuye al avance social y a la defensa de los derechos de todos. A cambio ofreceré el único bagaje del que puedo presumir. Compromiso, compromiso y compromiso: Trabajo, trabajo y trabajo.