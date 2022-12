La asociación de feriantes ha asumido esta semana todas las culpas por la desastrosa organización en la inauguración del certamen que hasta el 8 de enero tendrá lugar en el Paseo de la Estación de Elche y lo ha hecho en una nota que dedicó, más que para expiar sus culpas, para eximir de ellas a la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, más que al Ayuntamiento de Elche que les da soporte.

Ya saben que se anunció un "gratis total" por la edil, pero también por el propio consistorio a través de sus redes sociales, cuando en realidad el colectivo de feriantes sólo había previsto 500 tiques de invitación que, vistas las colas que se formaron desde primeras horas el pasado 5 de diciembre y el enfado monumental de padres, tíos y abuelos, devinieron en el reparto final de dos mil. En cualquier caso, insuficientes para la avalancha que se formó y el consiguiente cabreo generalizado. En el comunicado daban a entender que todo este "chapapote" debía caerles sobre sus cabezas no sobre la persona que se encargó de asegurar que los ilicitanos se podían inaugurar la feria dejándose en casa la cartera. Y es curioso porque en la nota, lo que dejan claro, es que ellos solo tenían previsto regalar 500 tiques. Entonces, ¿quién se inventó que todo iba a ser gratis?

Desinteresadas

Durante este mes y hasta que lleguen los Reyes Magos una buena parte de las actividades que se realizan en la ciudad en estas tradicionales fiestas que han comenzado son el resultado del esfuerzo de distintos colectivos y asociaciones sin ánimo de lucro, más bien todo lo contrario, como son la Venida de la Virgen, la Asociación de Belenistas o los Pobladores con su Belén Viviente, principalmente. Todos ellos de forma desinteresada convierten la Navidad de Elche en algo muy especial, más que en muchas ciudades, tanto que al alcalde le da cualquier comparecencia para agotar los adjetivos calificativos porque somos "lo más de lo más". La feria es un negocio, evidentemente, el más importante de los que se organizan, porque hay más, pero que igualmente es necesario promocionar, incluso por los responsables municipales y especialmente por la concejalía de Fiestas, claro está. Da de comer a muchas familias en un trabajo ingrato pero digno que, tal y como van las cosas, algún día desaparecerá por triste que parezca.

Ahora bien, más y mejor le habría ido a Mariola Galiana de haberse centrado en aquellas actividades que realmente le competen y son su responsabilidad. Ya saben ustedes, alumbrado, Cabalgata, Fiesta de Fin de Año o actos de Papá Noel... pero la edil, que bien sabe, como el resto de compañeros socialistas, que su futuro pende de un hilo muy corto y fino hasta que se conozca la lista electoral que presenta su partido, no perdió la oportunidad de anunciar una gratuidad que como tal no iba a existir en las atracciones. Y eso ¿por qué?

Apuntarse el tanto

Bueno, quizá porque era la oportunidad de apuntarse un tanto o bien porque lo que dijo lo dijo "engañada", pero como no ha dado explicaciones ni ella ni su grupo... Yo en realidad pensé que el Ayuntamiento, que para muchas cosas se estira muy por encima de lo que debería hacer (y pongo como ejemplo que ni bares ni restaurantes vayan a pagar el año próximo por la instalación de mesas y sillas) había decidido financiar ese primer día a un tanto alzado o bien se trataba de una compensación sobre lo que tiene que percibir de los feriantes por la ocupación de vía pública a lo largo de un mes y que supongo que el Ayuntamiento cobra...

"Gratis total"

El Ayuntamiento de Elche no se ha escondido en este tema y a día de hoy se puede seguir leyendo en su muro de Facebook ese anuncio del "gratis total" de la Feria de Navidad del día 5 de diciembre. Pero nadie ha salido a dar explicaciones, insisto, ni tampoco se ha retirado de las redes sociales, quizá porque eliminándolo alguien podría ver lo que yo veo se retire o no: una responsabilidad municipal de la que se escurre el bulto.

Si tienen tiempo y ganas de leer, ahí algunos padres han dejado un "recordatorio" a modo de resumen a los responsables municipales sobre qué les ocurrió ese día. Galiana lleva un año que, estoy seguro, es la primera que desea que acabe y eso que era el primero sin pandemia y su concejalía, con diferencia, era la que más debería haber brillado.

"Las mejores fiestas"

Aún recordamos cuando se nos dijo que estas iban a ser las mejores Fiestas de Agosto de toda la historia y algunos concursos básicos para que todo saliera bien se quedaron desiertos y otros se cubrieron por policías para garantizar la seguridad, lo que ha provocado que se inflara la cuenta de las horas extra que pagamos todos los ciudadanos. Yo no sé si fueron las mejores fiestas pero Galiana se quedó sin un euro para acabar el último trimestre del año. No sé si el pobre alumbrado ahora de buena parte de la Corredora o de la Glorieta (aunque esto es una cuestión de gustos) es una consecuencia de ello, pero muchos vecinos están que trinan. Mejor no hablo de barrios y pedanías, como La Baia, donde los vecinos están estos días bastante quemados desde que tienen este alumbrado.

Por cerrar este asunto de la Feria de Navidad una última cuestión me parece interesante comentar. Hay una cosa que se llama publicidad engañosa. ¿El Ayuntamiento de Elche la ha hecho con la Feria de Navidad? ¿Nadie va a pedir explicaciones?

En alguna ocasión lo he dicho y hoy lo repito. En política hay una responsabilidad en cascada. Aunque en Elche, si le preguntamos al alcalde, Carlos González, seguro que nos dice que Mariola Galiana es la mejor concejal de Fiestas que podía tener la ciudad. Y quizá lo sea para él.