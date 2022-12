En ocasiones, y más en los tiempos que corren, en los que entre la gente falta de entendederas y la que entiende perfectamente, pero retuerce la realidad, suman legión, hay que dejar implícito hasta lo más obvio. En este caso la obviedad consiste en que tanto los ilicitanos como los alicantinos, sin excepción -al menos ese es mi caso y se puede constatar en algún artículo mío publicado recientemente- lamentamos profunda y sinceramente que ni Elche ni Alicante hayan conseguido, respectivamente, ser ciudades sede de la Agencia Espacial Española y de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Como también es harto evidente, en el caso concreto de Elche, que el equipo impulsor de la candidatura, encabezado por Antonio Martínez, gerente de Pimesa y una de las mentes más preclaras de Elche, ha realizado una gran labor, como siempre que se le ha encomendado algo a Antonio.

Pleitesía

Hecha esta introducción, tenía uno que ser muy ingenuo para pensar, siquiera por un instante, que Pedro Sánchez iba a otorgar cualquiera de las dos agencias a la ciudad que realmente lo mereciera (reconociendo por supuesto los méritos de las dos elegidas); eso sería no conocer al personaje. La estrategia no es, ni más ni menos, que andar mareando al personal, propiciar viajecitos de las delegaciones de diferentes ayuntamientos de España a Madrid a rendir pleitesía, al estilo que le gusta a Kim Jong-un, para acabar repartiendo las prebendas no a Sevilla y a La Coruña, sino a sus respectivos alcaldes, Antonio Muñoz Martínez, un histórico del PSOE-A, que dio el salto a la primerísima línea política tras la victoria de Juan Espadas en las primarias de junio de 2021 para ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, e Inés Rey García, una política muy del perfil del que se rodea Sánchez: mujer joven, con más experiencia política que profesional y que gobierna en una coalición con Podemos y los independentistas.

Agencias

Si este hecho, en referencia a la asignación de las agencias que Pedro Sánchez se inventa, con el único criterio de ser ungido por la decisión omnímoda de Pedro Sánchez, en el momento y en la forma que interesa a Pedro Sánchez es tan evidente, ¿por qué los medios de comunicación no lo airean? Muy sencillo. Porque vende más, en términos de lectores y de publicidad institucional pagada, mantener abiertas esas absurdas pugnas entre ciudades «candidatas» que contar la verdad. La verdad, que palabra tan bonita y tan vacía en la actualidad. La verdad, ya no se acordarán, es que nos obligaban a llevar mascarilla en una playa desierta. La verdad es que confinaron a una población sana sin base científica, sólo por demostrar quien mandaba. La verdad es que ahora sigue muriendo la misma cantidad de gente por Covid y gripe que en 2020 (fundamentalmente la población de riesgo por edad o por patologías previas) pero ya no es noticia porque el poder ha marcado a los medios de comunicación otros caminos: la guerra o un golpe de estado que iban a perpetrar ¡25 personas en Alemania!, todos jubilados y dirigidos por el príncipe Heinrich XIII. Esperpéntico.

Felicitemos a Marruecos, desde un país que tiene más de un millón de futbolistas federados y la segunda liga profesional más cara del mundo, sólo superada por la Premier League inglesa.

Partido contra Marruecos

Mientras tanto, nuestro alcalde, Carlos González, ha decidido seguir la misma táctica que el ya defenestrado seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, y ha felicitado a Sevilla, añadiendo que «Estamos satisfechos por haber competido y dado visibilidad a Elche y a nuestro sector aeroespacial». Del mismo modo, el entrenador de España dijo que el equipo «había competido», después de jugar 120 minutos de partido contra Marruecos y lanzar tres penaltis sin ser capaz de marcar un solo gol. Bien, felicitemos a Marruecos, desde un país que tiene más de un millón de futbolistas federados y la segunda liga profesional más cara del mundo, sólo superada por la Premier League inglesa.

La táctica de Luis Enrique, de dar más y más pases inanes sin chutar a puerta se ha demostrado inoperante. No sé si a Carlos González le servirá la misma apuesta en las elecciones locales. Dentro de menos de seis meses lo averiguaremos.