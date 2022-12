Així defineix el Diccionari Normatiu Valencià el terme “política”. Un art per buscar el bé comú i per trobar solucions. De fet el papa Francesc elogia la política, quan és favor dels ciutadans. Per això a l’encíclica Fratelli tutti, el papa demana als governants que facen política pensant en el bé de la societat.

El papa, que elogia els polítics que treballen per grans principis i que aposten per fer un bon servei als ciutadans, els demana també que fomenten l’encontre i que siguen capaços d’escoltar el punt de vista de l’altre. I encara, el papa demana als polítics que tinguen una mirada profunda i àmplia per a arribar a acords entre adversaris.

He recordat totes aquestes paraules del papa Francesc, perquè m’ha sorprès la piulada del bisbe José Ignacio Munilla a propòsit de l’acord entre el govern del Sr. Pedro Sánchez i el grup Bildu, per aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat.

El bisbe d’Oriola-Alacant deia en la seua piulada: “El hecho de que un Gobierno otorgue a los herederos de una banda terrorista la capacidad de humillar a los que fueron sus víctimas, a cambio de su apoyo para mantenerse doce meses más en el poder, es simplemente inmoral”.

L’acord entre el govern de l’estat i Bildu, amb el qual es transfereixen les competències de tràfic al Govern Foral de Navarra, no em sembla cap immoralitat, ni tampoc crec que aquest acord humilie les víctimes del terrorisme. De fet, els governs, a tots els estats, intenten aprovar els PGE pactant amb els diferents grups, per així arribar a acords, fomentant l’encontre.

És això el que va fer el 6 d’abril de 2000 el president José Mª Aznar, quan pactà amb UPN la transferència de Tràfic a la Policia Foral de Navarra. I és també, en busca de l’encontre i de l’acord, el que, el 10 de maig de 2009, al Senat espanyol, UPN demanà: el traspàs de les competències de Tràfic al Govern Foral de Navarra, que ara el bisbe Munilla blasma. També cal recordar que el president José Mª Aznar cedí Tràfic a la Generalitat de Catalunya.

Governar és pactar amb els adversaris, fomentar l’encontre i arribar a acords amb els altres, pel bé dels ciutadans.

Jo només em pregunte si amb l’acord amb Bildu hi hauran uns millors PGE o no. I si aquest pacte fa possible que els ciutadans puguen eixir beneficiats o no.

Sincerament, no crec que la cessió de Tràfic a Navarra siga una immoralitat, com diu la piulada del bisbe Munilla. Ni una humiliació a la Guàrdia Civil, més encara, quan els agents d’aquest cos que no vulguen anar-se’n de Navarra, podran quedar-se en el territori foral.

M’ha agradat més una altra piulada del bisbe Munilla, quan diu: “Si te lanzan una piedra, recógela, bésala y piensa: Ya tengo la primera piedra para construir un mundo nuevo”. Crec que aquestes últimes paraules del bisbe d’Oriola-Alacant, són molt més constructives i més positives, que les que dedica a l’acord entre el govern de l’estat i Bildu.

Per altra part, no qualificaré d’immoral, però sí que trobe molt poc pastoral, que el bisbe d’Oriola-Alacant no utilitze la llengua pròpia del País Valencià, ni a les seues homilies, ni a les cartes pastorals, articles, entrevistes o conferències. Ni tan sols la revista del bisbat, conté una ratlla en valencià.

I és que la millor manera que un pastor faça olor a ovella, (en aquesta expressió tan bonica del papa Francesc), és utilitzar la llengua del ramat que el papa li ha confiat. I crec que a Elx, a Biar, a Agost i a Altea; a Monòver i a Castalla; a Finestrat i a Crevillent; a Tàrbena a la Nucia, a la Vila Joiosa, a Xixona, la llengua d’aquestes viles és el valencià.

Només m’agradaria recordar que no és el poble que ha de parlar la llengua del pastor, sinó que hauria de ser el pastor qui hauria de parlar la llengua del poble al qual ha de servir. Per això, de la mateixa manera que a Sant Sebastià el bisbe José Ignació celebrava l’Eucaristia en basc, també seria molt pastoral que als pobles valencianoparlants, la celebrara en valencià.