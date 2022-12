Siempre he sentido complicidad por los débiles, y allá donde he encontrado un resultado de un 0,1% de audiencia, o lo que es lo mismo, un cero técnico, ahí que he estado curioseando a qué ha podido ser debido el siniestro. Esta situación solamente suele suceder en las madrugadas con algún espacio de teletiendas o similares, porque hay que reconocer que hasta los Casinos tienen su audiencia (hay que tener valor para seguirlos, pero hay gente para todo). Hasta el curso de inglés tiene sus fieles, pocos, pero muy constantes.

Pero la semana pasada sucedió algo infrecuente. El concierto de nuevas músicas ofrecido desde el Teatro Monumental se quedó en un testimonial 0,1%. Enseguida corrí a visionarlo. Se trataba del evento Where we come from?, liderado por David Ruiz, contrabajo, y constituyó un conglomerado de músicas de esas que se pueden calificar como agradables. Todas las que se programan dentro del contenedor Las noches del Monumental lo son, incluyan tangos, pop, jazz, y mestizaje.

No entendí cómo después de la doble sesión de Historia de nuestro cine, que aquella noche estuvo dedicada a los deseos reprimidos, y funcionó muy bien tanto en lo que se refiere a las películas como al coloquio, pudiese producirse un descalabro de semejante calibre. Cómo pudieron marcharse del canal, al unísono, más de cien mil espectadores a la vez, migrando a otras señales sin tener la menor curiosidad por detenerse a ver qué ofrecía esta delicatesen grabada en el Monumental. Está más que demostrado que la música no casa bien en la televisión. No quiero ni pensar en la mala recepción que puede tener Groenlandia, un programa caro, basado en las nuevas músicas. Quizá sea el último que se produzca con esas características.