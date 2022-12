Según la RAE, desidia significa “negligencia”, “falta de cuidado”. La desidia también puede asociarse a la dejadez, la indolencia, el desinterés, la holgazanería, la pasividad y la vagancia que se manifiesta frente a una determinada situación. Y además puede estar vinculada al abandono, la desatención y las faltas en el cumplimiento de una obligación. ¡Y cuánta desidia ha acumulado Alicante año tras año, lustro tras lustro, decenio tras decenio! Han cambiado los equipos municipales, se han alternado los colores políticos, se han renovado ilusiones y proyectos, pero Alicante sigue maltratada por la desidia que arruina su presente y frustra su futuro, prisionero muchas veces de un pasado lamentable. Sé que no debiera mostrarme tan negativo, y solamente me referiré en primer lugar a cuestiones urbanísticas que observo en mi caminar cotidiano. Desde luego, no son cuestiones fundamentales, pero sí detalles que determinan la calidad de nuestra ciudad y la negligencia con que se la maltrata. Puesto que no solo el centro cuenta, de la limpieza solo diré que la basura se acumula a menudo de forma infame. Y ¡ay con los alcorques vacíos, con las palmeras sin podar! Porque todas las palmeras washingtonia de nuestras calles tienen más ramas secas que verdes, lo que indica la desidia tanto en ese sector como en otros muchos, por ejemplo, el parque de El Palmeral, que vuelve a sufrir un lastimoso descuido. Porque la desidia alcanza hasta zonas como la Plaza del Mar, en cuya fuente ornamental hace años que dejó de funcionar el surtidor central. Además, no tener en cuenta la duración del tiempo de los semáforos es prueba de desidia, pues es imposible cruzar muchas avenidas sin correr, ya que los semáforos duran muy pocos segundos. Y qué decir de calles como la del pintor Cabrera, que para atravesarla has de ir zigzagueando de acera en acera, siendo imposible recorrerla recta porque la distribución de los pasos cebra no lo permite. También es desidia el lamentable estado de algunas aceras, con el pavimento roto, destrozado. Y ¿no es desidia haber consentido el horroroso diseño de la Plaza Nueva, con más cemento que arbolado? Todo esto es un lastre cada vez más pesado para el prestigio urbano y turístico de Alicante. Porque esos impresentables detalles, cuya suma dan como resultado una ciudad descuidada y desagradable, son los que quedan grabados en la memoria de quienes nos visitan y los que nos amargan la vida a los que aquí residimos cotidianamente.

Hablando ya de temas más trascendentes, desidia también de la ciudadanía por permitir con nuestros votos que los políticos incumplan una y otra vez sus promesas con retrasos desesperantes, como el de la Ciudad de la Justicia, el Parque Central, el Corredor del Mediterráneo, el Tren de la Costa, el AVE regional que debería conectar Alicante y Valencia. Y con actuaciones incomprensibles, porque siendo Alicante la quinta provincia en habitantes, sería la provincia española en recibir del Gobierno central menos inversión por habitante de todo el país, algo que ahora se intenta corregir. Tras los tremendos golpes de la covid-19, que jamás podíamos imaginar, tampoco el panorama que la política nacional ofrece parece muy alentador. Y Alicante, mi querida Alicante, la ciudad que muchos llevamos en el corazón cada vez con más malestar, sufre las consecuencias de un trato inmerecido. Animémonos a denunciar lo que falla en ella, la desidia que tanto la perjudica; porque esa denuncia y no la autocomplacencia y la ignorancia es la única manera de tomar conciencia y poner remedio a lo que destruye, afea, contamina, ensucia y humilla el prestigio de nuestra queridísima ciudad de Alicante.