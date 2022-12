Hemos dicho en otras ocasiones que Ciudadanos tuvo su razón de ser, fundamentalmente, para salvar a los soldados de la gran derecha en tiempos donde el PP estaba agrietado por la corrupción y por su gestión de la crisis anterior con dramáticos efectos. Las élites económicas, el mundo de la empresa privada y el de la banca, apostaban por un baile pegado entre el PSOE y Ciudadanos que diese «estabilidad y moderación». Que permitiera un Gobierno que desarrollase una política fiscal a imagen y semejanza del IBEX 35. El sosiego de los mercados siempre es lo importante, caiga quien caiga, no la intranquilidad que les producía una alianza de los socialistas con UP.

Albert Rivera, metido en harina, quiso convertir a su partido en el primero de la clase. Pero el seísmo interno en el conjunto naranja, con serias diferencias y dimisiones, contribuyó a agriar la situación y a oscurecer el presente y el futuro de Rivera, el antojadizo maquinista de la formación que fue alentando el blanqueo de Vox en diversos lugares, aunque intentara desmarcarse de las cavernarias aptitudes de sus componentes, que también salieron a la luz para contrarrestar, a toda costa, las políticas progresistas en España. El giro a la derecha pura y dura del Ciudadanos de entonces, como sucursal del PP, descubrió la auténtica cara de sus miembros más tozudos.

Las contradicciones, los cambios de ideas y la venta de artículos adulterados dieron lugar al combate con un sector crítico que encabezó Luis Garicano y que pedía reconducir la política de pactos. Negociar con Pedro Sánchez. La ruptura de Manuel Valls, la marcha de Toni Roldán, Javier Nart o Juan Vázquez supusieron un coste. El coste total de aquella hoja de ruta ha ido trazándose hasta ahora con un Ciudadanos casi inexistente, esgrimiendo disparates y en la onda del guerracivilismo de los de su género.

El oportunismo de Inés Arrimadas es patético, a propósito de lo del ya expresidente de Perú, Pedro Castillo, destituido y detenido por rebelión. Entiende, como otros de semejante ralea, que Sánchez está dando un autogolpe a la democracia. La gravedad de la memeces de algunos está a la orden del día. Esto no puede continuar así. Lo que subyace en el fondo es la intolerancia absoluta a cualquier forma de progreso social e individual de la gente de a pie, y eso les produce una grotesca frustración.

He ahí la batalla. La deriva reaccionaria de la aún presidenta de Ciudadanos contra el vicesecretario Edmundo Bal, un hombre con mayor sensatez, que cuenta con el apoyo del grupo parlamentario y que busca un giro ideológico en la formación. La guerra por el liderazgo está ahí. La vía unitaria, no liderada por ninguno de los dos, no funciona, y «el fiel escudero», Bal, no renuncia a ser la bisagra entre el PP y el PSOE. Eso sí, las expectativas electorales del «refundado» partido no son nada halagüeñas. ¿Recuperará la etiqueta del centro político con la intención de «mejorar las leyes del Gobierno»? Lo mejor que podría pasar es que la desorbitada doña Inés se baje en la próxima.

Por otra parte, el PP ofrece a Arrimadas un «sitio donde se sienta cómoda». Siempre le quedará un puesto y una nómina, al igual que Díaz Ayuso le obsequió a Cantó, por los servicios de apoyo prestados, una fantasmal Oficina del Español. Paga la ciudadanía y todos tan contentos. Tiene un funcionario y mantiene vacante la plaza del exdiputado de Cs. Lo que hace falta es que la tomadura de pelo se disuelva cuanto antes.

El Partido Popular, sí, el que rechaza un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas en su afán de «proteger a ahorradores e inversores». Hacen creer que cuanto mejor le vaya al gato, más prósperamente les irá a los ratones. Los trabajadores dan mucho más de lo que reciben. Con esas estrategias cargadas de enajenación mental, la dignificación de la vida política y social sigue siendo una asignatura pendiente.

No por casualidad saco a colación los 50 años de la vital angustia de «La cabina» y su carga simbólica. El aclamado mediometraje dirigido por Antonio Mercero con un guion suyo y de Garci que protagoniza López Vázquez. Hay cabinas económicas que aprisionan. De tipo moral o educativo. Que nos impiden ser más libres y felices. Esto era válido el 13 de diciembre de 1972 y lo es en las actuales circunstancias descritas.