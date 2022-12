A las puertas de 2023, Frank Cuesta se queja de que “Ya no se puede ver una película en la que una tía diga 'Me gusta un tío'”. Al parecer, la representación lésbica o bisexual en la cultura popular le parece demasiado numerosa. Remata con que la homosexualidad es “antinatural” y prosigue su listado de despropósitos haciendo comparaciones con animales y aludiendo a que “ahora todos los tíos son unos abusadores” en unas declaraciones a modo de combinado explosivo y cuñadismo navideño, muy propios de la jungla.

Afortunadamente, el argumento de que la homosexualidad se propaga, multiplica, o aumenta exponencialmente en número de “víctimas” no es tan común como hace unos años, aunque, como nos advertiría Simone de Beauvoir y resumiendo mucho sus palabras: “ni te fíes ni bajes la guardia”. Se trata de una cuestión de sentido común y justicia. La justicia de sacar del armario a hombres y mujeres homosexuales y bisexuales que siempre han estado ahí, aunque escondidos, representando los mismos porcentajes que, debido al autodesconocimiento por la nula de educación sexual o el miedo a recibir castigos ejemplares.

Y es que las “tías” de Netflix de las que Cuesta habla ya se comían los morros allá por el 650/610: Safo de Mitilene o de Lesbos, se comía los morros con tantas mujeres que hasta incluso después de que el papa Gregorio VII (1073) ordenara destruir su obra (que albergaba la biblioteca de Alejandría) la historia no ha podido negar lo innegable y de ahí la palabra “lesbiana”.

Siempre usando las medias verdades que ayuda a esconder la poesía y la literatura, o el disfraz del seudónimo para la novela, las lesbianas y bisexuales hemos tenido que escondernos desde que el mundo es mundo por el mero hecho de que las mujeres no podíamos elegir en general, nada (mucho menos la independencia, y mucho menos entre nosotras).

Uno de los mayores exponentes de la literatura hispanoamericana, Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), no sólo escribió magníficas redondillas sobre los hombres necios; también se comía los morros con la virreina de México. Aunque, como podrán imaginar, el destino de esta como el de tantas era el silencio, la falta de libertad y la eterna presión del castigo.

Esa presión, la de ser castigada (asesinada, agredida, marginada; son tres las opciones dependiendo del lugar y el contexto) también se vivió en los "maravillosos" años 50 en Estados Unidos, donde la brillante Patricia Highsmith, tan buena narradora que sus novelas ya nacían adaptadas al cine, tuvo que publicar ‘Carol’ con seudónimo. Se trataba de la primera novela donde dos mujeres se comían los morros juntas y que acababa con un final feliz (sin castigo, siendo libres, siendo ellas mismas) y corría el año 1951. En todo caso, diez años más tarde se estrenaría ‘La Calumnia’ (1961, William Wyler), con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, y el eterno castigo de lo que te podía pasar si te salías de lo “normal” cayó sobre muchas espectadoras como una soga (nunca mejor dicho).

En todo caso, estos tres ejemplos no sirvieron para normalizar la homosexualidad femenina en la cultura popular: puntuales, dispares en el tiempo y escondidos, hacían difícil que “esas tías que se comían los morros”, de las que habla Cuesta, acabaran por fin “comiéndose los morros” porque lo raro, siendo niña en el siglo XX o principios del XXI, era dar con un ejemplo en la cultura popular que pusiera nombre e imagen a lo que muchas niñas éramos. Por lo tanto, sin más, no existían ejemplos cotidianos y, por lo tanto, no existíamos. De ello ya habla Adrienne Rich en su ensayo ‘La heterosexualidad obligatoria’.

Ya no es cuestión de enumerar anécdotas sobre los poemas de Cristina Peri Rossi o Maria Mercè Marçal que leíamos a escondidas, o con las novelas de Esther Tusquets que nos hacían preguntarnos cosas (‘El mismo mar de todos los veranos’), por no hablar de las personas que han sufrido bullying, autocensura y mucho malestar, sino con una cuestión que cae por su propio peso: la igualdad no se mide en términos cuantitativos.