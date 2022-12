Los últimos acontecimientos vividos en los últimos años desde la irrupción del COVID 19 hasta la guerra en Ucrania, así como todo lo que se ha relacionado con ello con la crisis económica que se ha desencadenado ha traído consigo graves consecuencias colaterales que van surgiendo ante estas desgracias. Y una de ellas, y muy grave, ha sido la afectación a la salud mental de los ciudadanos que ha alterado sus ganas, sus fuerzas, su actitud ante la vida y el miedo metido en el cuerpo que siempre actúa como un freno en su posición personal y laboral ante los inconvenientes.

Se ha dicho, y con acierto, que no estábamos acostumbrados a vivir ante “tanta adversidad”. Sí que lo estábamos para hacerlo ante cualquier eventualidad negativa que nos surja, porque ello siempre es previsible, dado que nadie puede esperar que siempre todo le salga bien, y debe estar preparado a que le surjan cosas negativas. Pero la fecha de marzo de 2020 fue un punto de arranque de una cadena de preocupaciones continuadas que no puede pasar desapercibido en la mente de las personas y que afecta a estas en su vida y en su rendimiento laboral. Ello, al punto de que las empresas han empezado a ser conscientes de ello y evalúan la necesidad de potenciar la atención a sus trabajadores para recuperar a aquellos que puedan estar más afectados que otros ante este problema que es colectivo.

Es cierto que el absentismo laboral sin justificación es una práctica de algunas personas que aprovechan cualquier excusa para ausentarse en su trabajo con grave responsabilidad. Y no solo frente a la empresa, sino, también, frente a sus compañeros, que en los momentos en los que todos deben arrimar el hombro todos y cada uno de los que la integran, algunos se esconden alegando cualquier razón para no sumar, y con esta actitud, incluso restar en la empresa. Pero, por otro lado, sí que es cierto que este cúmulo de adversidades tan continuadas no puede pasar desapercibido al ser humano, y salvo que se trate de las típicas “rocas humanas”, - que las hay- contra las que no hay adversidad que les pueda hacer frente para apagar su rendimiento y son básicas en cualquier empresa, la generalidad de las personas es influenciable ante estas situaciones, y puede afectarles en su salud mental.

La cuestión está, luego, en la gravedad de esta afectación y si el sujeto que la sufre es consciente de ello, o no, ya que antes de todo este giro al que nos ha llevado este cúmulo de catástrofes no era sencillo que alguien pudiera reconocer que debe ir a un psicólogo que le atienda. Sin embargo, hoy en día esta profesión se ha convertido en una de las más reconocidas a nivel mundial, a fin de poder atender a cualquier persona que pueda estar cayendo en una depresión sin ser consciente de la gravedad de su afectación.

En EE.UU ha sido siempre una práctica recurrir a estos profesionales, pero en Europa no era tan fácil hacerlo, quizás por miedo a que pudiera pensar tu entorno que tenías algún problema grave, cuando la realidad es que la ayuda psicológica es algo a lo que se puede recurrir en cualquier momento para mejorar la actitud ante las distintas situaciones por las que atraviesa una persona, pero que se convierte en un recurso básico y esencial hoy en día.

Para prueba de ello solo hace falta comprobar cómo en las organizaciones se está empezando a contar con psicólogos para que traten los problemas de salud mental de sus trabajadores, lo que se ha comprobado, incluso, en equipos deportivos de élite que todos cuentan ya con un profesional de la psicología que atienda a los deportistas ante este tipo de situaciones que puedan mermar su rendimiento.

Es, por ello, evidente la incidencia que tiene en los individuos en su vida y en sus trabajos la ansiedad, o la depresión, que si no se atienden puntualmente desde el punto de vista profesional puede dar lugar más tarde a bajas laborales que son peores para la empresa y para la propia persona, al haberse agravado el problema si no ha sido tratado debidamente a tiempo.

Por ello, es preciso que en los entornos de trabajo se cuente con esta atención profesional, porque esta actuación preventiva sirve para evitar males peores en el futuro y contar con unos trabajadores que pueden hacer frente a estas adversidades, prevenirlas y luchar contra ellas si así es preciso actuar. Ante ello, la salud mental no se trata de una broma, o algo que se pueda dejar pasar sin atender, sino una realidad. Y grave.