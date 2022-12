Bailar agora

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

****

Dirección e interpretación: Marta

Alonso Tejada

La afectividad y las emociones se comparten con los espectadores a través del escenario, y eso es lo que lleva a efecto la actriz y bailarina Marta Alonso Tejada, sintonizando con el personal en conexión estrecha. Baila y fusiona la comedia y la autoficción. Y se dirige a los asistentes para hacer un recorrido por su trayectoria vital como mujer y artista.

Nació y creció en los años 80-90, y convierte en realidad sus deseos interpretando y dirigiendo «Bailar agora», que tiene la coreografía de la directora internacional Victoria P. Miranda. La creación de Pablo Reboleiro, Miranda y Tejada lleva la dramaturgia del primero y el espacio sonoro y la música de Xabier Bértolo. El diseño de luces y el espacio escénico de Laura Iturralde tienen una destacada aportación atmosférica que impone atractivo visual a la coproducción con el Centro Coreográfico Galego.

De tal modo, la protagonista tiene mucho talento y la fuerza expresiva para continuar ahí. Controla los pasos de toda índole. Uno de los mejores números es el de la sonoridad, la iluminación de diferente tipo y los movimientos en perfecta y cambiante concordancia. El escaso público estaba hipnotizado.

Marta Alonso nos cuenta su amor a la danza desde que era niña, y asistimos a una de las clases. Obtuvo la titulación y se fue a Madrid. Exigencias físicas, dificultades… Entró en contacto con la danza contemporánea y hace una parodia. Se destapa ante los afortunados espectadores con simpatía. Lo relativo a ser madre y lo efímero que es ser bailarina por cuestión de edad. Promueve el baile para que cualquiera, sin más pretensiones, alimente los estímulos y la diversión.

El espectáculo ha obtenido varios premios y está trazado con aparente sencillez y ligeros apuntes verbales. Un espectador (que no lo es) interviene y después realiza las acrobacias del «breakdance», a lo que se une ella sorprendentemente. Suenan «Con solo una mirada», que interpreta Olé Olé con voz de Marta Sánchez, o «The time of my life», del filme «Dirty dancing», y otros temas.