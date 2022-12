Me preguntan buenos amigos por lo que está pasando, o sea, por eso del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las voces destempladas en sede parlamentaria, proyectos, proposiciones y enmiendas. Les digo es que posible explicarlo, pero tan complejo, tan enredado, tan fantástico es este avatar de los viejos tiempos, que mejor lo dejamos, que mejor hablamos del mundial. Lo malo será cuando en unas semanas me pregunten los alumnos. Y lo peor es el hecho en sí: es imposible que la ciudadanía, incluso la atenta, incluso la que tenga algunos conocimientos jurídicos, alcance a poder leer esta subasta de despropósitos. Dicho de otra manera, a lo clásico, hemos regresado a un «estado de naturaleza». No un estado roussoniano donde imperaba la paz y la bondad hasta que la perversa sociedad vino a estropearlo. Este es un estado de naturaleza a lo Hobbes o a lo Locke: violencia, odio, gritos y furia. Pero la salida, al parecer, no es la de Locke: un pacto civil que redistribuya el poder en nombre de la libertad. En más bien la de Hobbes: una invocación a un todopoderoso Leviatán que con dictadura irrefutable imponga la paz y el orden. Por eso, lamentablemente, algo de peligro cierto aprecié en la tumultuosa jornada parlamentaria, en sus prolegómenos y en lo que queda.

Vaya por delante que creo que el Gobierno, al que siento como propio, se está equivocando al favorecer este guirigay cuando debería centrarse en la economía. Una cosa es desinflamar la hoguera catalana -y en estas columnas he apoyada indultos, mesas y otros remedios, y apoyo el cambio en el delito de sedición- y otra acumular expedientes sin tiempo para explicarlos y para comprender, por ejemplo, los cambios en la regulación de la malversación que, sin ser irracionales, podían poner en marcha movimientos que esterilizaran el intento y, por lo visto, hacer creer a ERC que todo vale, ahora, ya, por ver si alcanzan su hegemonía electoral -y esto no lo digo por independentistas, sino por aliados desleales-. Y, desde luego, no estoy a favor de la fórmula de enmendar una ley aprovechando la tramitación de otra, y más en materia que afecta a instituciones constitucionales básicas. Pero dejando esto claro, la pregunta, como algún politólogo ha formulado estos días, es: ¿qué otra cosa puede hacer el Gobierno y, no lo olvidemos, el Parlamento, sede de la soberanía, cuando todo intento ha sido cegado?

No se trata de entrar al juego pueril sobre adivinar quién tiró la primera piedra. La primera piedra la tiró la derecha el día que dijo que este era un Gobierno ilegítimo, insultando a millones de electores, animando a enfurecidos cultores de la violencia simbólica. Pero, insisto, esa no es la cuestión. La cuestión es: ¿puede moral y constitucionalmente el Gobierno y el Parlamento permanecer silentes y quietos ante una rebelión del CGPJ y del TC? Porque, dejémoslo claro: la única comparación que admite esto a efectos de explicación es que tras las Elecciones, si no agrada el resultado, el Gobierno se niegue a abandonar sus funciones y competencias. Y ello por no hablar de la vergüenza ajena que causa ver a magistrados votando por «su» permanencia, cuando su abstención obligada podemos considerarla casi un principio general del Derecho.

Por eso la idea del juez con tricornio y pistola posiblemente sea desafortunada, aunque quizá inevitable en el Congreso. Pero un Leviatán togado quizá no lo sea tanto. Y no lo es porque estos magistrados de alta alcurnia y fácil trama, saben perfectamente algunas cosas que, quizá, ignoren el resto de los ciudadanos. Por ejemplo: 1) que la Constitución puede modificarse según su letra pero que promover mutaciones, esto es, destrucciones programadas de su sentido o incumplimientos evidentes, es la mejor máquina para demoler su intención, su credibilidad y pervivencia; 2) que la independencia del Poder Judicial lo es en el marco del Estado y que los jueces se limitan a administrar una justicia que emana del pueblo -esto es, de normas aprobadas por los otros poderes, elegidos, a diferencia de jueces y magistrados, por ese pueblo-; el Poder Judicial, pues, no goza de una independencia abstracta, basada en no se sabe qué valores preconstitucionales que les permite anudar sustituciones a normas que no les agraden; 3) que el TC, como «legislador negativo» -al poder anular normas con fuerza de ley- debe extremar su prudencia, dar presunción de constitucionalidad a esas normas, defender la obra del Parlamento y, nunca, actuar con apriorismos que incluso anulan las potestades deliberativas de otras instituciones -será a posteriori, en todo caso, cuando declarará vicios en la tramitación de esas normas-.

No actuar así no sólo hace que el gigante matón y pendenciero se enseñoree del CGPJ y del TC, sino que debería cubrir de oprobio a esos magistrados y a buena parte del resto de la judicatura, silenciosa, temerosa y espantada, que asiste con no se sabe qué regusto dulce o amargo a tanta sinvergonzonería. Hay silencios que son expresión pública de partidismo, de juicio de parte, de prejuicio, cuando no de haber perdido el juicio democrático. Y aquí vale de poco intentar refugiar los intereses particulares en un “todos son iguales” o en la responsabilidad compartida. Por supuesto que el PSOE y sus aliados han cometido errores -como los nombres de los dos magistrados que corresponde nombrar al Gobierno, sin ir más lejos- pero la raíz del mal no es otro que la resistencia chusca y altiva a cumplir con los procedimientos constitucionales y legales sobre la composición del CGPJ y del TC.

¿Se toma vacaciones el Leviatán en navidades? No se sabe: ya nadie puede estar seguro de nada. Pidámoslo a los Reyes que, al fin y al cabo, tienen poder arbitral y moderador de las instituciones. Aunque me temo que el día de los Inocentes será buena jornada para alguna decisión de este Leviatán autoregulado y desenfrenado. Pues como se corra la especie de que esos Inocentes eran de izquierdas o, simplemente, demócratas, se les acabó la presunción de inocencia.