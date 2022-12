Se nos va acabando este 2022, ¿sigue todo igual para nuestro Alicante? El mundial de fútbol ya se fue y llega la navidad.

Para los profes como yo y para miles de estudiantes en nuestra provincia es época de notas, de cerrar el trimestre, de parar y hacer balance.

Llegan las vacaciones y alumnos y docentes nos viene bien poder detenernos y reflexionar un poco.

Yo, en lo particular, trato siempre de aprovechar este oasis de fin de año para preguntarme: ¿vale la pena enseñar ciencias sociales, geografía e historia?, ¿de verdad aquello que les cuento y les hago aprender a los chavales les sirve y les servirá?

No se trata de una pregunta utilitarista, mi cuestión tiene que ver más con la necesidad de darle un sentido al conocimiento. En no pocas ocasiones, cuando acabas de conocer a alguna persona y le dices «yo soy profe de historia», te suelta un buuffff automático, acompañado de un gesto dominado por el sopor, que evoca la horas de profundo aburrimiento que tuvo que experimentar en nuestras clases.

Los adolescentes se nos duermen en el sinsentido de un pasado insulso, no entienden por qué deben esforzarse por memorizarlo y comprenderlo, por qué deben usar su vida para hacerlo presente.

No obstante la historia, creo y quiero creer, bien contada y dotada de significado, puede ser apasionante. Y aún más importante: puede ayudarnos a comprender nuestras sociedades humanas actuales, darnos pistas de por qué somos como somos y permitirnos repensarnos y mejorar.

Todos estos párrafos que acabas de recorrer, paciente lector, sirven de introducción a nuestro tema alicantino de hoy, tienen como objetivo explicarte cuál es el motivo que me lleva a hablarte de un episodio olvidado: la importante lucha que tuvo que plantear nuestra urbe del Benacantil para conseguir, en el siglo XVIII, su propio Consulado de comercio.

Como has comprobado no me gusta empezar a soltar el rollo sin más, no quiero caer en la erudición vacua, ni acumular datos pretéritos sin un objetivo.

Trataré de mostrarte al final de este artículo por qué creo que la batalla de Alicante por contar con su propio Consulado de Comercio explica, a mi modo de ver, cómo es esta ciudad y cuáles han sido sus déficits históricos.

Vamos allá, que ya me he vuelto a pasar con la intro, soy consciente.

Sitúate, imaginativo lector, en el Alicante del 1714. Nos encontramos sobrevolando el XVIII, sin duda el siglo de oro de nuestra capital portuaria. ¿Cómo comenzó esta centuria excelsa, la mejor en términos relativos que vivió nunca Alicante?

Como a veces sucede, los buenos tiempos son precedidos por una desgracia. En 1707 los Decretos de Nueva Planta abolían el antiguo Reino de Valencia y nuestra Terreta perdía sus fueros propios.

Sin embargo, dentro del mal trago general para el conjunto del territorio, algunas de las características de la nueva situación política, derivada de la victoria borbónica en la guerra de Sucesión española (1700-1714), serían positivas para Alicante.

Ciertos cambio realizados por la nueva dinastía reinante en la esfera económica beneficiaron a nuestra ciudad: dejando atrás leyes proteccionistas imperantes en la época medieval y en los siglos XVI y XVII, los borbones promovieron el librecambismo y con él el comercio y la agroexportación.

Este nueva orientación económica potenció enormemente a un Alicante que tenía desde hacía siglos su corazón situado en su puerto y al comercio como forma de vida imperante.

A nuestra capital portuaria le sentaban bien los nuevos aires del XVIII y la población y la economía crecían enormemente en la urbe, siendo éstas las bases que cimentaron su centuria dorada.

Es en este contexto de incremento mercantil y auge alicantino sin procedentes cuando estalla, en la segunda mitad del setecientos, la disputa con la ciudad de Valencia por el Consulado de Comercio, en la que he querido centrar el artículo de hoy.

Veamos qué ocurrió, ponte el casco y prepárate para la batalla valiente lector; adelante.

En las décadas de 1750 y 1760 la monarquía había impulsado la recuperación de los llamados «consulados de comercio», que eran unos organismos que tenían como objetivo mejorar la gestión mercantil, fomentar los intercambios y resolver posibles problemas judiciales para agilizar el crecimiento económico.

Desde 1758 contaba ya nuestra urbe del Benacantil con una institución de este tipo, la llamada «Diputación de comercio de Alicante». Frente a otros entes similares, la Diputación alicantina tenía una particularidad: admitía extranjeros, cosa totalmente lógica entre nosotros dada la gran cantidad de comerciantes de origen foráneo que desde la edad media lideraban el tráfico del puerto de Alicante.

Durante aquellos años el Estado quería crear un nuevo consulado general de comercio para todo el territorio del antiguo Reino de Valencia. Alicante era el lugar más lógico para situarlo, dada la importancia de su dársena comercial.

No obstante, la ciudad de Valencia pidió que el Consulado se ubicara en la capital del Turia. Se oponían además los líderes burgueses del Cap-i-casal a que los extranjeros estuvieran presentes en el Consulado.

Alicante y Valencia entran en un pleito y tratan de influir en la Corona para ser las sedes elegidas. En 1775 Valencia, más hábil en las labores de lobby político, consigue una sentencia en firme a su favor.

Alicante debe aceptar que se sitúe únicamente en la ciudad una «Diputación consular de Valencia en Alicante». De los 3 cónsules del Consulado general, que como venimos diciendo se ubicó en Valencia, uno estará al frente de la sub-delegación alicantina pero no será elegido por los comerciantes de Alicante.

Los alicantinos elevan sus quejas al monarca, no quieren aceptar que su puerto, centro y alma de la vida de la ciudad, sea gestionado desde una Valencia con la que compiten y a la que sienten lejana.

Las élites de Valencia argumentan que el Consulado del conjunto de territorio no tendría sentido si no gestionara el tráfico y los impuestos que se derivan del puerto de Alicante, siendo este el más relevante de todo el territorio con diferencia.

La urbe capital del antiguo Reino parece haberse impuesto con claridad y sin remisión en esta disputa. Sin embargo, en 1778 la Corona toma una decisión que lo cambia todo.

A partir de este año Sevilla y Cádiz dejan de ser los únicos puertos que pueden comerciar con América. La monarquía quiere liberalizar el comercio entre la península y las colonias españolas de ultramar y Alicante es elegida entre las ciudades que podrán realizar intercambios inter-atlánticos.

Valencia, debida la muy escasa importancia de su puerto en aquella época, no entra en la lista de enclaves seleccionados.

Este nuevo estatus alicantino, basado en la puesta en juego de una lógica menos política y más económica y fundamentada en las fortalezas reales de cada territorio, lleva la Corona a replantearse la situación en relación al Consulado de comercio en nuestro territorio.

La realidad mercantil y el tráfico existente de hecho imponen su peso y finalmente en 1785 le es concedido a Alicante un Consulado propio. No obstante, Alicante deberá pagar 2000 pesos anuales al Consulado de Valencia.

Como anuncié al principio de este artículo, mi objetivo es sacar conclusiones y derivar aprendizajes de los acontecimientos del pasado: ¿Qué nos dice de Alicante, de Valencia y del conjunto de nuestro territorio la disputa en el siglo XVIII por el Consulado de comercio?

Creo que es evidente que podemos afirmar que la habilidad de Valencia para conseguir que las altas instancias políticas (el Estado, la Corona) decidan a su favor es mayor que la de Alicante.

Nuestra urbe del Benacantil ha contado, hasta los años 60 del siglo XX, con un puerto mucho más potente. Nuestro poder económico derivado de nuestra potencia comercial ha sido grande y real pero siempre nos ha faltado peso político y los grandes organismos reguladores y las inversiones han ido a parar a otros lugares.

Producimos una riqueza que no conseguimos retener en nuestro territorio y a la hora de la redistribución de recursos, tras el necesario reparto solidario, Alicante no recibe aquello que debería.

Esto sucedía en el siglo XVIII, sucede ahora y sucederá en el siglo XXII si no cambiamos nada.

Actualmente formamos parte de una España plural y de una Comunitat Valenciana renovadas. La defensa de unas mejores relaciones con Madrid y con Valencia es, a mi modo de ver, compatible con la denuncia de unos centralismos que no tienen sentido en el siglo XXI.

¿Sabremos aprender de los errores y luchar por nuestros nuevos «Consulados de comercio» en 2023? Extraigamos lecciones de la historia, está ahí para iluminarnos si la sabemos leer con interés.