La malversación de caudales públicos es, en términos penales, lo que se conoce como un delito especial, es decir, aquel que requiere de una específica cualificación en su autor que, en este caso, se concreta en su condición de autoridad o funcionario público. Un particular, por mucho que quiera, no podrá cometerlo porque, salvo en supuestos excepcionales, los particulares carecen de facultades para administrar el patrimonio público. Algo similar ocurre con la prevaricación, ya sea judicial o administrativa, pues tampoco podrá cometerse por alguien que no ostente la condición de juez o magistrado, en la primera, o de autoridad o funcionario público, en la segunda.

El Código Penal regula la malversación en su artículo 432, que castiga con pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años a la autoridad o funcionario público que, teniendo facultades para administrar el patrimonio público, emanadas de la ley o encomendadas por la autoridad, las infrinjan excediéndose de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. Se trata de un precepto que protege los caudales públicos, sustento del Estado, de la sanidad, de la educación y de todos los servicios a los que nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a acceder, en primer lugar, porque la Constitución así lo establece, y en segundo lugar, porque, a pesar de las desafortunadas manifestaciones de una determinada política, que hace no mucho dijo públicamente que «el dinero público no es de nadie», somos los ciudadanos los que, a través de nuestros impuestos, llenamos las arcas del Estado y pagamos religiosamente, a veces y dependiendo del territorio, en exceso, el precio de los citados servicios. Como siempre ocurre en los tribunales, los jueces nos enfrentamos a diario a asuntos más simples y más complejos, no sólo desde un punto de vista jurídico, sino también en función de los hechos y de la prueba que exista para acreditarlos. Así pues, en algunos casos, el sentido de la resolución parece evidente, pero en otros resulta necesario un análisis más pormenorizado de todo cuanto consta en el expediente, así como del sentido y finalidad de la norma a aplicar y de la jurisprudencia que, con anterioridad, ha resuelto casos similares. La ley, sin embargo, no permanece inmutable, sino que se reforma por el Poder Legislativo en función de las circunstancias y necesidades del momento. Y nosotros, los juristas, cuando se aproximan los vientos de cambio, tenemos el derecho y el deber de proponer ciertas modificaciones normativas que, a nuestro juicio, podrían redundar en una mejor administración de justicia. Esto es precisamente lo que procedo a realizar a continuación en relación al citado delito de malversación de caudales públicos. Y es que, con estricto ánimo de evitar el vaciamiento de las arcas públicas y de proteger nuestro futuro y el de nuestros hijos, su acceso a una educación de calidad, a una sanidad sin listas de espera kilométricas y a unas pensiones futuras que superen la cuantía del precio de una barra de pan, resultaría interesante la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 432 del Código Penal que dijera algo así como: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, nombrase para un determinado cargo público que requiera de conocimientos específicos sobre una materia concreta a una persona que carezca de ellos, será castigado con la pena de…». Sobra decir que, en una empresa privada, si un directivo nombra gerente a su primo, a su amigo o a una persona a que le debe un favor de cualquier índole, esto no causa perjuicio alguno al conjunto de la sociedad; si acaso, a la empresa en cuestión. Pero es su dinero y, por tanto, su problema. Ahora bien, en el ámbito público es diferente, pues el dinero destinado a pagar el sueldo a dicha persona no capacitada es de todos los ciudadanos, nuestra garantía de futuro. De modo que, si un Ayuntamiento nombra gerente de economía a una persona que no sabe distinguir un balance de una señal de tráfico o, en un ámbito más elevado, si, por ejemplo, se nombra directora de un hipódromo a alguien que confunde un caballo con un asno, pues ambos tienen orejas y caminan de la misma manera, tal vez el dinero público no se esté utilizando en pos del buen funcionamiento de los servicios, en beneficio de los ciudadanos, sino de unos pocos, de uno en concreto, el nombrado no capacitado, al cual, por cualquier motivo, se le debe un favor o simplemente se le nombra por haber mostrado, reiteradamente y sin pudor, sumisión y obediencia ciega a quien efectúa el nombramiento, al jefe o al líder supremo. Es una idea, una proposición de modificación del Código Penal. Ahora ustedes pueden estar de acuerdo o no. Algo maravilloso, la divergencia de opiniones, de modo que, si hay suerte, que comience el debate.