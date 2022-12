No me sorprende lo que está ocurriendo con la Justicia. Llevamos años donde el PP secuestra el CGPJ, y los jueces no dicen nada, salvo el Gobierno y aliados, el resto de la egregia extirpe política, tampoco dice nada. La voluntad ciudadana quebrada, y el espíritu ciego que inspira la Ley, politizado por la derecha. Una situación mísera, espejo bisoño donde el entusiasmo en la impartición justa de leyes, comienza a claudicar en nosotros.

Que sea el Constitucional, en estrecha convivencia con el PP, quien decida qué se debate y qué se vota en el Congreso, es de una gravedad extrema. Es un comportamiento profundamente antidemocrático en el Constitucional. El PP se enroca, bloquea el CGPJ, y en paralelo, los jueces de derecha, se conjuren para evitar la renovación de jueces del Tribunal Constitucional, y no es de recibo, dejemos que los políticos legislen y que, los jueces juzguen. El PP está en campaña electoral y toca arrebato, y aprieta filas. Comportamientos partidistas que ponen a la justicia al límite. ¿Y la calidad de la democracia qué? El Constitucional convoca pleno extraordinario para ver si consigue frenar el mecanismo que ha propuesto el Gobierno, un cambio de mayorías, para que se pueda renovar, precisamente… el Constitucional. Clara intención de reventar la votación del Congreso sobre el mecanismo para su renovación. Tener una justicia partidista al alcance de la mano del PP, resulta un chollo. ¿No puede, señores jueces y PP, legislar el Gobierno? Los del PP, son la oposición, los jueces otra cosa, otro poder diferente. Es una broma de mal gusto que sea el juez quien convoque la reunión del Constitucional quien tenga su mandato caducado. ¿Dónde reside la soberanía popular? ¿en el Gobierno, o en el PP y los jueces de derecha?