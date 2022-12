«Es imposible que algo llegue a ser lo que de ninguna manera es».

Empédocles (s. V a. C.), filósofo griego.

Vaya la que ha armado el presidente del gobierno regional de Murcia, el popular Fernando López Miras. Ha revolucionado el gallinero político a esta parte del Segura al proclamar que el AVE que comenzará a operar en unos días entre Madrid y la capital huertana no es tan rápido como parece, y que lo sería más si no parase en Elche y Orihuela. No lo ha dicho así como así, producto de una repentina ocurrencia, no. Ha proclamado tal axioma después de tener a todo su equipo realizando operaciones matemáticas, algunas de ellas muy complejas. Del tipo: si un tren sale de Madrid a las 9.15 y llega a Murcia a las 12.12, ¿se puede considerar alta velocidad? Y otro: si un tren sale de Madrid a las 9.15 y se suprimen las paradas en Elche y Orihuela, ¿a qué hora llegará a Murcia, teniendo en cuenta que puede alcanzar los 300 km/h pero no pasa de los 200? ¿Sería entonces alta velocidad o quizás un camelo? Y uno más: ¿Si se suprimen también las paradas de Cuenca, Albacete, Villena y Alicante, ¿llegaría antes a Murcia o pasaría de largo de tanta velocidad que habría cogido?

Son temas complejos, en los que intervienen la cinemática, la dinámica, la fuerza de fricción, la mecánica y, sobre todo, la geopolítica. El presidente murciano recurre no solo a las matemáticas y la física aplicada, sino que plantea una cuestión de honda raíz filosófica: si hay paradas cada 50 kilómetros ¿se puede llamar alta velocidad? ¿O sería más bien una velocidad intermedia o concomitantemente baja? Ya lo advirtió a mediados de la década de los 80 del pasado siglo el alcalde socialista ilicitano Ramón Pastor, experto mecánico industrial, cuando al ser preguntado por la eventual implantación de la alta velocidad en el sur de la provincia vaticinó que no podía haber una parada en Orihuela porque si el tren salía de Elche en dirección a Murcia a 300 km/h cuando cogiera velocidad de crucero (por Albatera más o menos), no le daría tiempo a frenar en la estación orcelitana e irremediablemente tendría que pasar de largo, embalado hacia la estación del Carmen (siempre que empezara a frenar en Santomera, claro).

La ocurrencia de López de borrar a Elche y Orihuela del mapa de la alta velocidad española y del progreso económico y social consiguiente, y por tanto devolver a sus vecinos a los tiempos del tren chicharra para ganar unos míseros minutos en la llegada a Murcia, ha soliviantado a muchos en ambas ciudades y alrededores. Tras la sacudida del avespero, se han prodigado las picaduras en uno y otro bando. Por parte socialista la hinchazón es más evidente que entre los populares, que apenas han notado un ligero escozor, aunque el enrojecimiento (de la piel) denota los efectos.

El alcalde ilicitano, Carlos González, ha tachado las palabras de Miras de desafortunadas, rayando la insensatez y con tinte partidista (todo a la vez), y le ha reclamado que rectifique y que reconozca que como el trazado desde Elche es cuesta abajo, no solo no se retrasará sino que aumentará la velocidad y llegará antes a Murcia. Se nota que el regidor ilicitano se ha puesto serio en este asunto. No es para menos. Y más cuando el mandatario murciano se subió hace dos años al viaje de prueba del tramo ahora denostado por él y no le dijo ni media palabra sobre el asunto al ministro de su partido que estaba allí mismo.

La alcaldesa oriolana, Carolina Gracia, igualmente socialista, ha tachado al señor López, en tono abonico pero firme, de cancanero y convenensiero, y le advierte que no toque la estación Miguel Hernández o podría chuscarrarse. La consellera del ramo logístico-territorial, Rebeca Torró, también ha terciado en el espinoso asunto, fustigando como era de esperar al vecino presidente popular, por su insensibilidad hacia los moradores del sur valenciano, con los que tantos lazos fraternales les unen y tal. El secretario provincial y local (de Elche), Alejandro Soler, también ataca donde más duele: todo esto fue proyectado por los populares, que tienen la culpa, además, del retraso en la llegada del AVE por los cambios en la estación murciana. Hasta el president Ximo Puig ha salido para proclamar que Elche y Orihuela son irrenunciables y que si hay que defenderlas, allí estará la policía autonómica montando guardia.

En la otra ala, el PP ha tratado de cambiar de agujas la polémica y enviarla a una vía muerta, a ver si escampa, aunque ha acabado yendo directo hacia otro convoy en dirección contraria. El presidente de la Diputación y a la sazón candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ha salido rápidamente a aclarar que no se trata de quitar paradas, sino de poner más trenes, porque habiendo más trenes irán más rápido y llegarán todos antes, según la regla de tres ferroviaria. Y que la culpa de todo (de esto y de lo demás) la tiene Pedro Sánchez. Otro dirigente del PP, el vicesecretario nacional de organización territorial, Miguel Tellado, tercia también en este disloque para asegurar, más o menos, que no solo harían faltan más trenes a Murcia, Elche, Orihuela, Callosa, Beniel y alrededores, sino incluso barcos navegando por el Segura para mejorar la conectividad y sus frecuencias. Y que la culpa es de Pedro Sánchez. El líder popular ilicitano y candidato a la alcaldía, Pablo Ruz, no podía faltar en este guirigay, reclamando también más frecuencias que Lérida, que ya está bien que todo se lo lleven los catalanes y no quede nada para Elche y comarcas limítrofes. Ah, y que la culpa es de Pedro Sánchez.

El sainete (u opereta, según se mire) culminará, por el momento, con una propuesta de resolución solemne de Les Corts presentada por el PSPV en defensa de las paradas del AVE en la provincia de Alicante, a ver qué votan los de Mazón… Como se aprecia, un debate en profundidad y con enjundia similar (si no superior) a las últimas (y anteriores) sesiones en el Congreso de los Diputados. Próxima estación: Almería (donde seguramente dentro de unos años reclamarán que el AVE no pare en Murcia para que llegue antes).

Prosiguiendo con el asunto de los viajes y desplazamientos en horizontal y vertical, la ministra de la rama científica, la gandiense Diana Morant, visitó en el Parque Empresarial las instalaciones de la joya de la corona del sector aeroespacial español, la firma ilicitana PLD, y comprobó cómo va el cohete portasatélites reutilizable que lanzarán hasta el cosmos y más allá el próximo año. Fue como un premio de consolación, después de que Elche resultara la segunda en la lista de ciudades candidatas a albergar la futura Agencia Espacial Española, sólo por detrás de Sevilla. «Carlos, quedar subcampeones está pero que muy bien», dicen que le dijo al alcalde. «Ya, ministra, pero es que nosotros confiábamos en que la descentralización de la Administración central no creara a otra centralidad periférica concéntrica sino excéntrica, teniendo en cuenta una trayectoria parabólica suborbital», argumentó, amargamente, González.

La ministra no supo qué contestar al alcalde en ese momento pero al final respondióle que vendrán a Elche muchos proyectos aeroespaciales y cosmológicos (¿quizás un observatorio astronómico junto al Pantano?). El alcalde aplaudió el gesto de Morant y plenamente imbuido del espíritu galáctico, se arrancó a entonar un villancico, al que se unieron entusiasmados todos los presentes. «Alegría, alegría, alegría, / alegría, alegría y placer. / Que el AVE no nos van a quitar / y cohetes vamos a tener». Bon Nadal.