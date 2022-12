Roto el consenso y fracturado el pacto constitucional, la política española se mueve en un marco de conflictos consecuencia del abandono de los principios que informaron la Constitución. De esa ruptura deriva la situación que vivimos, que en el ámbito de la Justicia tiene una causa primera y determinante: el incumplimiento manifiesto por parte del PP de su obligación de renovar el CGPJ. Ante un acto de desobediencia expreso no podía ser la respuesta natural el aquietamiento del gobierno contra una manifiesta ilegalidad. Cuando las mayorías reforzadas impuestas son imposibles, se entra de lleno en un espacio distinto al constitucionalmente previsto y la seguridad jurídica salta por los aires.

Como consecuencia, ambos partidos mayoritarios, se han prestado a retorcer el ordenamiento jurídico sin prever o atender a las consecuencias de este uso fraudulento que, pudiendo inmediatamente ser beneficioso, tarde o temprano causa efectos peligrosos para un sistema que se ha abandonado. Todo se puede utilizar mañana con las cartas cambiadas.

El TC, ante esta deriva, se acaba de pronunciar en relación con el recurso de amparo promovido por el PP que pretendía paralizar la tramitación parlamentaria de las modificaciones en ciertas leyes con el objetivo de renovar aquel tribunal conforme a lo ordenado por la Constitución. Su decisión es discutible, como lo hubiera sido cualquiera de ellas. Pero ha optado por la peor de las soluciones. Admitir el recurso de amparo era razonable, pero decretar como medida cautelar la suspensión de la tramitación parlamentaria carece de fundamento en tanto el riesgo que se quiere prevenir no es jurídico en sentido cautelar, sino más próximo a lo político, porque el daño que se quiere evitar es de esta naturaleza.

La crisis procesal se explica en los vetos a personas determinadas que rozan la injuria y el descrédito de buenos profesionales sometidos a la ley. Ese veto explica la crisis, no la urgencia material. Y los vetos eran la causa de urgencias que carecen de fundamento legal o procesal, que eran de carácter político y que han impregnado decisiones de los partidos revestidas, solo revestidas, de apariencia procesal o parlamentaria. Sin tales vetos todo hubiera transcurrido con normalidad dentro del caos ya existente.

El amparo que ha deducido el PP solo podía tener sentido si el TC adoptaba la medida cautelar de suspensión. Teóricamente dicha medida era posible al referirse el recurso a un mero acto procedimental, no de fondo, teniendo en cuenta que el efecto de litispendencia procesal remite el análisis del caso al momento de la admisión, anterior, pues, a la terminación del proceso parlamentario. Pero a la vez y aunque jurídicamente no sea necesario en este caso agotar vía previa alguna, la afectación del derecho previsto en el art. 23 CE, fundamento del recurso, derivado de la tramitación ilícita y la acumulación en una ley de materias inconexas no es automática, sino que, conforme a la doctrina del mismo TC, ha de valorarse caso a caso y, naturalmente, una vez terminada la tramitación del acto, pues solo en este momento se podrá afirmar producida la lesión denunciada. Siendo posible que el TC, como éste afirma, garantice el funcionamiento correcto del procedimiento de producción normativa, la afectación del derecho a la participación política ha de ser material. No hay norma constitucional alguna que sancione como inconstitucional la no homogeneidad de las leyes, salvo que la misma Constitución establezca el ámbito de una ley determinada, lo que no sucede en este caso.

Por otro lado, la verificación de la lesión del derecho a la participación política exige la culminación del proceso legislativo, en tanto habrá de producirse una efectiva limitación del derecho a la enmienda derivado de la heterogeneidad de las leyes que influya en el ejercicio de dicho derecho. Conforme, pues, a su propia doctrina y aunque teóricamente la suspensión era posible, el TC no podía suspender sin esperar a que concluyese el procedimiento legislativo, a que terminara el trámite ante el Senado, a que se verificara una lesión del derecho efectiva. La suspensión, en realidad, impide que el mismo Senado subsane la demanda formulada.

El amparo, por tanto, implica que el TC ha modificado su propia doctrina y la naturaleza misma del recurso. Sin esperar a la conclusión del procedimiento parlamentario el daño irreparable, solo hipotético, no era jurídico y motivado por la vulneración del derecho alegado, que no era tal en tanto no era definitivo y porque podía ser remediado en el Senado. El daño era y solo podía ser político: el nombramiento concreto de personas por parte del CGPJ y una previsión de dudosa legitimidad de la forma en que actuaría la mayoría del Senado. La medida, en este sentido, excede de su naturaleza cautelar y del daño procesal, para adentrarse en un terreno que no es competencia del TC que, de este modo, invade competencias del CGPJ y del Poder Legislativo. El daño que se dice irreparable es, en el fondo, el nombramiento de los magistrados del TC.

El PSOE, aun siendo consciente de que es de dudosa constitucionalidad su conducta, apostó por un procedimiento irregular por motivaciones políticas: asegurarse una mayoría en el CGPJ evitando el veto a su candidato. Y lo ha hecho con conocimiento de que un recurso de inconstitucionalidad que declare la nulidad de la ley no tendrá, casi con certeza, efectos ex tunc, es decir, retroactivos, porque el TC entiende con carácter general que este efecto debe decidirse caso a caso, anteponiendo la seguridad jurídica a otras consideraciones. La inconstitucionalidad difícilmente se traducirá en la revocación de los nombramientos de los nuevos magistrados del TC nombrados por el CGPJ mediante la nueva ley, ni afectará a las sentencias que éstos hayan dictado. Aunque no se llegará ya a esta situación.

La decisión tomada, con escaso fundamento en la naturaleza de las medidas cautelares, eleva una tensión que, de haberse aplicado el derecho correctamente, debería haber sido otra. La crisis provocada, pues las resoluciones se han de cumplir, es de enorme trascendencia para el futuro de este país. El tiempo lo dirá.