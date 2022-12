¿Son nuestras universidades, como instituciones públicas, lo suficientemente transparentes en su gestión? ¿Tenemos alguna duda sobre la posible opacidad de nuestras universidades? El reciente informe del Síndic de Comptes –comentado en este mismo periódico la semana pasada– da pie a estas dudas que, sin más información al respecto, puede dañar la imagen y el prestigio de estas. No es lógico, pues, a partir de una serie de recomendaciones que se dan para mejorar su funcionamiento interno, podamos extraer unas conclusiones parciales que cubren, sin ninguna duda, los diversos procedimientos que existen para asegurarse la correcta gestión de los fondos públicos que se obtienen.

En el caso de la Universidad de Alicante, el informe anual del Síndic apunta como punto negro la gestión de los contratos de investigación de tipo ordinario, en tanto que se apunta que “el investigador principal no ha cumplido con la obligación de cumplimentar un informe final técnico-económico”, así como que no se aporta un resumen de la investigación desarrollada que detalle todo el personal que ha participado en el proyecto, con los gastos e ingresos que derivan de cada una de las labores emprendidas. Del mismo modo, se subraya la falta de autonomía en los servicios de fiscalización interna creados por nuestras dos universidades y las anima a actualizar sus estatutos para que su nombramiento no sea por libre designación de los equipos rectorales. Al mismo tiempo, se apunta la recomendación de que se doten estas unidades de personal cualificado con control permanente de las cuentas internas y no sólo con periodicidad anual.

No entraré a valorar las apreciaciones técnicas de un informe de estas características. Estoy convencido de que todas estas recomendaciones servirían para mejorar la gestión interna y su justificación dentro de los parámetros de transparencia y buenas formas de unas instituciones públicas como nuestras dos universidades. En el caso de la Universidad de Alicante, puedo asegurar que los mecanismos de control interno, con la creación de la Oficina de Control Presupuestario en el año 2012 –con la entrada al Rectorado de Manuel Palomar–, han servido para cumplir suficientemente con los objetivos de auditoría interna. No tengo ninguna duda de que los responsables de los distintos equipos de investigación han seguido minuciosamente las directrices marcadas por una unidad que ha revisado y ha aprobado cada ingreso o gasto realizado en el marco del proyecto de investigación. Dudar de su intención y crear sombras sobre esta gestión es una acción que representa un valor negativo añadido al trabajo incesante, muchas veces sin el apoyo económico necesario, de un colectivo que desarrolla su trabajo de manera brillante. Además, las continuas tramitaciones administrativas que recaen en este grupo, provocan que consuman un tiempo importante para el desarrollo de su objetivo principal: la investigación.

Cierto es que estas recomendaciones pueden mejorar y aportar más información sobre los programas existentes, pero de ninguna manera pueden ofrecer una imagen a la ciudadanía de un posible mal uso de los fondos públicos. La Universidad de Alicante tiene en sus Estatutos, en consonancia con las regulaciones de la Ley Orgánica de Universidades, una supervisión de sus actividades económicas a través del Consejo Social y, siguiendo las directrices del artículo 81, una exposición pública de su presupuesto, incluyendo también los contratos previstos con otras entidades o personas físicas. Los aspectos apuntados por el Síndic de Comptes, por la falta de justificación posterior a la ejecución del encargo externo de investigación, regulados por la LOU en su artículo 83, se sitúan fuera del marco de la gestión de fondos públicos. Hablamos, pues, de entidades o personas físicas, que acuerdan con los grupos de investigación el desarrollo de un aspecto concreto y que, en todo caso, la justificación posterior se ofrece al demandante que es el interesado en conocer cómo se ha desarrollado el contrato encargado.

Los datos aportados por el informe anual citado proceden de las distintas auditorías que la Generalitat Valenciana ha realizado a nuestras cuentas. En ellas, con la excepción de los aspectos apuntados, no se ha detectado ninguna anomalía grave que pudiera incurrir en delito o mala gestión de sus recursos. Tenemos, por lo tanto, que felicitarnos por la corrección del desarrollo de los presupuestos presentados y agradecer, sin titubeos, el esfuerzo descomunal, tanto de las unidades de fiscalización interna, como de los responsables técnicos y administrativos de los equipos de investigación, en la gestión y desarrollo de sus proyectos. Tomemos nota, pues, de las recomendaciones que pueden apuntar a una mejor gestión, en aras de la transparencia, de todo tipo de contrataciones, sin que ello pueda conducirnos a la simplificación de la realidad. Nuestras universidades hacen un uso correcto y dentro de la legalidad vigente de todos los recursos públicos y privados que reciben. No echemos piedras sobre unos investigadores que, con las limitaciones presupuestarias y de personal que tienen, intentan desarrollar su dedicación de innovación y de transferencia de la manera más eficaz posible. Igualmente, busquemos fórmulas que descarguen de las tareas administrativas a unos investigadores que deben centrarse en su proyecto. Hablemos con claridad y de manera directa. Ya sabemos las consecuencias de tener informaciones a medias o “miss information”, como apuntaba el periodista estadounidense Edward Schumacher: “las noticias falsas debilitan la confianza”.