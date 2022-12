Diez días para evitar un fracaso

Quedan diez días para que concluya 2022 y ni la Diputación ni elAyuntamiento de Elche pueden garantizar a estas horas que antes de que venza el año se vaya a consolidar la que se anuncia desde hace cuatro años como la operación urbanística, turística y cultural de futuro más importante de la ciudad, como es el proyecto del Palacio de Congresos.Para ello hace falta dar un salto: pasar del compromiso de pago a los propietarios a hacerlo efectivo, lo que obligaría a todas las partes a continuar adelante porque habría dejado de ser una mera promesa. Pero si el 31 de diciembre (sábado) no se ha hecho, habría que volver a la casilla de salida con unas elecciones municipales y autonómicas de por medio y muchos reproches a buen seguro. El dinero que está en la caja de la institución provincial desde su aprobación en noviembre para este fin habría que darle un uso distinto, con lo cual no habría ni un euro para el pago de las parcelas. Pero, ¿de qué parcelas hablamos?

4,5 millones

La Diputación ha citado hoy a responsables del Ayuntamiento a una reunión donde espera resolver algunas de las cuestiones pendientes porque, y esto no es una cuestión nimia, los técnicos de la institución no autorizarán que los casi 4,5 millones de euros aprobados gracias a una modificación del presupuesto salgan en dirección a una cuenta municipal si previamente el consistorio no ha hecho todos los deberes. Y no los ha hecho a día de hoy, aseguran. De ahí la reunión.

Secretario local

El alcalde ha actuado con sigilo en una operación que solo conoce al detalle la concejala de Urbanismo,Ana Arabid, y que se enmarañó a raíz de que Carlos González se diera cuenta de la posibilidad de ampliar el número de metros del proyecto para «cuadrar» la parcela final, sin que ello suponga más metros de los previstos para la edificación del edificio, aunque sí para su entorno. Miembros del equipo de gobierno aseguran que no han tenido oportunidad de participar en ello; es decir, estas nuevas parcelas y su negociación se han añadido con tal secretismo que solo el regidor y su edil de confianza (fue a la única que consiguió meter en una lista elaborada por el secretario local Alejandro Soler y avalada por la ejecutiva) saben de qué va y cómo está afectado al acuerdo final con la Diputación.

Abrir una calle ahora cortada por un muro y eliminar unas naves del entorno puede verse como una solución acertada, aunque se decidiera más de medio año después de cerrar las parcelas y el precio con el presidente Carlos Mazón. Lo que nadie aclara es si el regidor pretende incluir este nuevo suelo con cargo a la institución provincial pero también queda claro que Mazón pagará lo pactado, pero nada más.Si el equipo de gobierno tiene previsto gastarse unos 1,7 millones de euros (una cifra que fue subiendo en los últimos meses) en este suelo adicional y cargarlo a sus conciudadanos no parece fácil de vender en año electoral.

Certificar

Trabajar con la administración no es fácil, la burocracia no solo la sufre los ciudadanos, también cuando han de llegar a acuerdos entre ellas se las tienen tiesas porque deben cumplir de forma escrupulosa la legislación, hasta certificar que no tienen deudas con la Seguridad Social. Pensar que en menos de diez días la documentación final que necesita la Diputación, y no otra sobre más parcelas, estará sobre su mesa para que sus técnicos la examinen, le den el visto bueno para que el dinero llegue al Ayuntamiento de Elche y se proceda al pago de los casi 4,5 millones a los propietario no es tan sencillo ni con voluntad.

Compromiso de por vida

Las tres últimas veces que el alcalde y el presidente de la Diputación se han visto en Elche, que ha sido para otros asuntos -el corte de la primera granada, una visita al Patronato del Misteri o el anuncio de que la institución financiaría el proyecto estrella de la Fundación Infantil con 1,8 millones-, no ha dado sensación de que representen a dos instituciones con una relación tan fluida como conlleva la de firmar un compromiso de por vida para instalar el Palacio de Congresos en Elche, que puede ser un éxito o una rémora porque quedan tantas cosas por decidir, y no hablemos de quién lo gestiona. Da la sensación de que puede ser que para los dos políticos responsables estos diez días pasen muy rápidos o muy lentos. Nadie lo sabe, pero seguro que si esto acaba en fracaso la culpa será del otro. Y tendrá toda la razón.