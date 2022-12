En Alicante cambiamos el tradicional chiste típico de tantas ciudades. Solamente tenemos dos estaciones: la de los trenes y el verano. Algo que no tiene ni la menor pizca de gracia para quien suscribe. Puesto que además las dos nos han salido ranas. De la estación de trenes, que tengo la desdicha de visitar casi a diario, es casi mejor no hablar. Sólo recuerdo que la malagueña era un clon de la alicantina allá por 1999, horrorosas ambas como ellas solas. Ahora la de Málaga es como una gran ciudad para entrar a vivir, en la que no falta ni una clase de tienda, bar, supermercado ni cines donde peinar la cartelera.

Sobre la desaparición de tres de las cuatro estaciones del calendario, qué les voy a contar que no sepan. Las más de cien noches tropicales que hemos padecido este año en el litoral no son plato de gusto para nadie y, según los expertos, los augurios son tremebundos. Que hasta la última semana de noviembre fuésemos en manga corta, y que los autobuses urbanos llevasen hasta los últimos días de ese mes el aire acondicionado para librarnos del sofoco es un indicio de que las cosas no andan bien por estos lares. Durante la primera quincena de diciembre, incluso en las jornadas en que toda España ha llovido a mares, en este rincón del Sureste que va de Murcia y Alicante hasta Benidorm, no ha caído ni gota. Por si fuera poco, el poniente hizo de las suyas, subiendo las temperaturas por encima de los 20 grados. Dejamos en entredicho hasta el invierno de Canarias. Pero eso no lo cuentan en ningún espacio de El Tiempo de las teles nacionales. De las únicas estaciones que hablarán en la tele serán de las de esquí. Hay que fomentar el negocio.