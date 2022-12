Algunos jueces pretenden legislar, apoyados por la derecha política y con entusiasmo, por no pocos medios de comunicación. Insólito: el sector más conservador es ahora antisistema, todo progreso social, económico, cultural, los pone de los nervios. Solo desean volver a un pasado en donde gozaban de muchos privilegios. Y estos sectores, tan poderosos, no dudan en cuestionar a la misma democracia: en Estados Unidos Trump, desde la Casa Blanca, aseguró que las elecciones que perdió fueron fraudulentas, sin aportar ninguna prueba; en España la derecha y la ultraderecha dicen que Pedro Sanchez es un okupa en la Moncloa y que ya tendría que llamar a elecciones generales. Los que tradicionalmente han administrado el poder no están dispuesto a compartirlo. Cuatro años impidiendo renovar la justicia con argumentos que no se sostienen, provocando una crisis muy significativa en la justicia española. Los jueces conservadores, gracias al gobierno de Rajoy, son mayoría, no están dispuestos a negociar y se atreven a enfrentar al poder legislativo.

Los golpes de estado ya no se organizan en los cuarteles. La justicia decide, pasó con Lula, hoy presidente de Brasil. En estos días en Alemania se descubrió que se estaba organizando un golpe de estado y no de izquierdas precisamente. Lo que está sucediendo en Perú, es más de lo mismo, un gobierno elegido democráticamente fue saboteado desde su inicio, un día sí y el otro también. Lo de sacar los tanques como en febrero del 81 en España no está de moda. No es necesario. Los sectores más conservadores son democráticos siempre y cuando tengan la sartén en sus manos. El pasado lunes, la Fiscalía del Constitucional se manifestó contraria a adoptar las medidas cautelares que pide el Partido Popular ya que supondría anticipar un fallo y hacerlo hubiera significado negar las competencias del Congreso de los Diputados, algo escandaloso. Y mientras tanto, jueces caducados se aferran a sus sillones.