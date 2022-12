Como no asumen los resultados electorales después de tres años de legislatura, siguen pidiendo elecciones. Y también dos huevos duros. Uno de ellos de oca. Lo que no debería ser es que ese señor al que usted se refiere siga bloqueando el gobierno de jueces y la renovación del Tribunal Constitucional. No se puede permitir que bloqueen el Congreso o el Senado, ni que crispen la vida política y social en función de sus exclusivos intereses. Ya está bien de antidemocráticas panderetas y de trazar un cuadro hiperbólico que cada día huele peor y retrata a quienes lo pintan. No están dispuestos a que gobierne nadie que les tosa. Los que se sienten dueños de España y piensan que los demás son intrusos en el Gobierno seguirán en sus trece. Hay que emplear mecanismos de autodefensa y neutralizar estas actitudes. ¿Cuál será el próximo capítulo del folletín?

Siempre que tienen la posibilidad, saben muy bien poner en práctica sus políticas que solo benefician a unos cuantos y perjudican a la mayoría en todo. Que frenar o no frenar la reforma del Código Penal, en trámites, dependa del TC, según solicitaron los conservadores cautelarmente, es una clara injerencia en el legítimo ejercicio de las funciones parlamentarias y una vulneración del derecho de la ciudadanía. Solo cabía la lógica abstención. Pero algunos siguen a lo suyo. Sitúan fuera de la Constitución a Sánchez los que no la cumplen ni creen en un auténtico Estado de derecho, como demuestran con su guerra sucia, la tremendista actitud y sus continuas obstrucciones. La soberanía popular exige que la derecha política y judicial respete la división de poderes, las instituciones y el sistema democrático. El líder de papel, Núñez Feijóo, tapa su debilidad con ridícula soberbia, y su partido lleva cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ «para protegerlo del Gobierno de Sánchez». ¿Usurpó el poder y secuestró las urnas? El verdadero «golpe a la democracia» lo patrocinan los profesionales de la intolerancia y del despropósito político, jurídico y mediático. Es inédito que un Constitucional caduco por el boicot del PP y garante de la democracia atente contra ella y paralice la tramitación de la ley que desbloquearía la renovación de ese órgano. Una ración más de la misma sopa que intenta provocar elecciones, y otra demostración de la connivencia entre unos y otros. De la justicia como arma política. El paisaje requiere la necesaria unidad de las formaciones progresistas cuando el año electoral está ahí. La precampaña está en marcha para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo. Y para las generales de diciembre de 2023 si no se adelantan. Los socialistas presentan una hoja de servicios que seguirá confeccionándose en favor de las personas, y Unidas Podemos se reconfigura en torno a Yolanda Díaz y su proyecto. Cuestión de sumar voluntades y escaños al margen de perjudiciales divisiones y distanciamientos inútiles. No perder votos y aunarlos, o favorecer a las fuerzas regresivas que solo buscan el beneficio propio y de sus amigos. Los conflictos en los grupos de la misma índole, que en lo sustancial están de acuerdo, solo generan puntos a favor de las garras de los adversarios y de la desmotivación y abstención de los posibles votantes. No. No están los tiempos para regalar nada al vecino de enfrente. Díaz y Podemos apuestan por esa unidad, pese a determinadas diferencias. La actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social seguirá con su gira por nuestro país hasta principios de marzo. El proceso de escucha sigue, y la potencia de su imagen se la ha ido ganando a pulso. La cuestión es mantener y mejorar las expectativas. Esto es de «gentuza», afirma una Ayuso que se dibuja sola. El precio de la cesta de la compra (y de los polvorones), entre otros problemas de las familias españolas, como el encarecimiento de las hipotecas, está en la comisión negociadora del Gobierno de coalición. Forman parte del tercer paquete de medidas anticrisis. Las grandes distribuidoras lanzan confeti y amargos turrones, y le extraen un amplio provecho a la crisis. Eso solicita una actuación sobre estas empresas. Productores y consumidores se ven claramente afectados. Y que el Ejecutivo actúe, con traje de Santa Claus, para paliar o arreglar inconvenientes, ubica a los habituales en un pleno ataque de nervios y montando la marimorena. Este es el auténtico plan Sánchez y esas son las cosas de la banda de diabólicos «socialcomunistas». ¡Cómo son!