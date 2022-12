Primero la información y después la opinión. Los datos: a su lamentable estado, la Biblioteca Provincial Azorín, sita en el Paseíto de Ramiro, sufre serias carencias de plantilla. ¿Consecuencia? Los días laborables 1 y 2 de septiembre cerró por las tardes, así como el 5, 7 y 9 de diciembre. Lo mismo ocurrirá durante el inminente periodo de las vacaciones navideñas, cuyos festivos caen en fin de semana. Por vez primera, este año del 26 de diciembre al 5 de enero la biblioteca cerrará por las tardes. Me informan que la Consellería de Cultura no cubre bajas ni jubilaciones.

Hasta ahí la información, que pasa desapercibida porque lo relacionado con la cultura parece interesar a muy pocos. ¿Cuál es mi opinión sobre el asunto? Perteneciendo como pertenezco a un mundo raro, no dejo de sorprenderme. Me parece insólito que los centros comerciales permanezcan abiertos desde las nueve de la mañana hasta la madrugada todos los días mientras las bibliotecas, a duras penas, abran unas cuantas horas unos cuantos días de la semana. Pero me parece mucho más lamentable que estas prácticas se hayan instalado como lo más normal del mundo en la sociedad que vivimos, y los mentados centros comerciales sean frecuentados por avalanchas de personas mientras por las bibliotecas y algunos espacios culturales me paseo en soledad estos días.

Quisiera leer en paz durante los días vacacionales que se avecinan. Peinar la prensa como hago el resto del año, con tranquilidad y sosiego, mediada la tarde. Algo que ni siquiera va a ser posible durante los nueve días laborables que median entre la Nochebuena y el lunes 9 de enero, en una ciudad, no lo olvidemos, de 340.000 habitantes. Es muy triste y debe saberse.