A pesar de la importancia del municipio, y de encontrarse entre capitales tan destacadas como Alicante y Murcia, y de tener uno de los principales aeropuertos de España, la situación actual del tema ferroviario en la zona no se corresponde, ni de lejos, con las necesidades que una ciudad como la nuestra requiere y a las que, sin duda, tiene derecho.

Que la línea ferroviaria de Cercanías C-1, que cruza nuestro término municipal, esté casi igual que cuando se construyó, en 1884, tiene mérito. Dispone de sólo una vía de circulación y sin electrificar, con multitud de pasos a nivel, con unidades motoras antiquísimas, a diesel, incómodas y contaminantes, con frecuentes averías que afectan al servicio. Que tiene que hacer paradas en estaciones intermedias para que pasen otros trenes y, pese a la importancia del aeropuerto y de pasar tan cerca, no tiene conexión con él.

Joya ferroviaria

Debe ser una verdadera joya ferroviaria. Cualquier día alguien propone que sea declarada BIC por su antigüedad. Deben quedar pocas líneas así en el Estado, y menos que comuniquen ciudades tan importantes.

En cambio, a nivel de promesas para mejorarla será difícil que alguna otra nos gane. Se han hecho anuncios, proyectos, informes, estudios, etc. para parar un tren y así, efectivamente, está la cosa. Absolutamente parada. Todos los años, y especialmente, con la llegada del debate de Presupuestos del Estado, o de elecciones, y gobierne el PSOE o el PP, se nos renuevan las promesas y así hasta la siguiente ocasión.

Algunos minutos

Y, por si nos faltara algo, ahora que se pone en marcha el AVE hasta Murcia, aparece el presidente de dicha región, Fernando López Miras, junto a otros altos responsables del PP, y declara que, para que el trayecto desde Murcia a Madrid sea más rápido, sería preferible que no parara ni en Orihuela ni en Elx. Una mirada muy corta tiene este presidente. Actúa por electoralismo y con desprecio a ambas ciudades. Para que ganen, algunos minutos, en su viaje los pasajeros murcianos nos invitan sólo a mirar dichos trenes a su paso por nuestros municipios. No parece el señor López Miras, presidente de Murcia por el PP, alguien que mire bien a nuestras tierras. Y, de paso, ha dejado en bastante mal lugar a los candidatos de su partido en esta zona. Han tenido que salir a matizar sus palabras reclamando más frecuencias para un servicio que acaba de estrenarse y, de paso, culpar a Pedro Sánchez de un trazado y unas condiciones de uso que se plantearon hace más de 20 años y con gobiernos del PP en Madrid.

Se pregunta el señor López Miras si un trayecto así puede considerarse de «alta velocidad» o no. Tal vez la duda tenga que resolverla el Tribunal Constitucional, ahora que actúa más rápido que el AVE cuando el PP acude a él para que apoye sus pretensiones. Y eso que está caducado en parte, como así parece querer seguir hasta que el PP llegue algún día al Gobierno.

La estación del AVE, en Matola, está mal ubicada y de ahí, entre otras cosas, su baja utilización. Nadie ha asumido, políticamente, ese error. Pero ahí está y mucho dinero público ha costado. Que el PP de Murcia quiera que el AVE no pare allí es un acto de prepotencia que, curiosamente, el PP de Alicante sólo ha matizado, no condenado, lo que es bastante indicativo de lo que nos espera si ganan.

Estación de Matola

Y no perdamos de vista, ya que hablamos del señor López Miras, que Renfe ha puesto en marcha el nuevo servicio Avant entre Alicante y Murcia. Son trenes mucho mejores, más rápidos y cómodos y con más frecuencias. El problema es que utiliza las vías del AVE y la estación de Matola para este servicio, ya que no pueden circular por el ancho de la actual línea de Cercanías C-1 y así, ésta, perderá usuarios y quedará aún más marginada del sistema y cuestionado su futuro. Y sería lo que nos faltaba: discutir sobre paradas del AVE y que el tren, en la ciudad, no tenga garantizado su futuro. Menudo panorama. Tan oscuro como el túnel.