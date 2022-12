Hace cuatro años que el PP bloquea el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, por su negativa expresamente manifestada para salvaguardar este organismo del gobierno actual, ya que se necesitan 3/5 para el nombramiento de dichos vocales, que a su vez nombran dos magistrados del Tribunal Constitucional. El gobierno de Pedro Sánchez decidió, aprovechando la modificación del código penal de la sedición y de la malversación por medio de una proposición de ley, incluir dos enmiendas para conseguir salir del bloqueo, disponiendo que bastaría la mayoría para dicha nombramientos. Se considera una actuación irregular pero que vienen cometiendo los diferentes gobiernos anteriores.

Pero el PP no está dispuesto a perder la mayoría que tiene en el Consejo y en el Constitucional derivada de los nombramientos del gobierno anterior de Rajoy, por lo que no le interesa la renovación de dichos organismos, y en tal tesitura, el partido popular recurre en amparo por sentir que se habían vulnerado sus derechos de participación política pues no podían solicitar enmiendas y pidieron una medida cautelarísima, para suspender la tramitación legislativa de esas dos enmiendas sin oír a las partes implicadas. Ante la alegación del PSOE y de Podemos de la recusación del presidente González Trevijano y del magistrado Narváez, que tienen los mandatos caducados y les afectaban directamente las dos enmiendas. El Constitucional rechaza apartar a estos dos magistrados recusados gracias al voto de los propios implicados. Y por mayoría de 6 a 5, el pleno paraliza la reforma legal del gobierno prohibiendo a las Cortes seguir tramitando la reforma para renovar el Consejo y el Constitucional.

Hay que tener en cuenta que no se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad por la actuación del grupo del gobierno, y por lo tanto el Tribunal Constitucional no puede declarar que era inconstitucional la propuesta de ley y las dos enmiendas, sólo se está resolviendo un recurso de amparo en el que la ley exige que se haya lesionado un derecho fundamental o una libertad pública, y además que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico para obtener su restablecimiento.

Ninguno de estos dos requisitos legales se ha cumplido. Alegan los diputados populares que se les ha privado de su derecho fundamental de participación en cuanto no han podido solicitar enmiendas ya que no está previsto en la propuesta de ley. Pero ellos no han propuesto ninguna enmienda simplemente las han rechazado y con plena voz y a gritos. ¿Dónde está la indefensión? Si se le hubiera rechazado cualquier enmienda debería constar la correspondiente protesta, circunstancia que no aparece por ningún lado en las actas del Congreso.

Por otra parte, la propia ley del Tribunal Constitucional remite las causas de recusación y abstención de sus magistrados a las de los jueces y magistrados del poder judicial, y entre las causas de recusación y correspondiente abstención, está la de tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate, y los dos magistrados recusados tenían la obligación de abstenerse, ya que se trataba del procedimiento del nombramiento de magistrados que los iban a sustituir y ellos mismos votan que ese procedimiento es incorrecto para que no los pueden destituir, mayor interés no cabe, por lo que se ha cometido una nueva irregularidad muy grave.

Todo se ha actuado en fraude de ley y desviación de poder para impedir que, después de cuatro años de bloqueo de los nombramientos el consejo General del poder judicial y correspondiente nombramiento de magistrados del Constitucional, se desbloquee el asunto de interés superior del estado y para ello aplicando un recurso de amparo que no procedía y con unas medidas cautelares improcedentes pues no producirían ningún daño irreparable a ninguna de las partes ni se vulneraba ningún derecho de los ciudadanos ni de los diputados populares, la finalidad es que no se renueven estos órganos hasta el final de la legislatura.