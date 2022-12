Las luces de colores, y el papel de regalo me gustan, negarlo sería mentirme, las figuras del nacimiento de la ciudad de Alicante son espectaculares y construidas por grandes artistas. Mi nieta las mira con tanta admiración y esperanza que hoy son ellas mi credo, a pesar de ello, seguiré hablándole a Dios sin intermediarios.

Los dioses de la tierra me han defraudado, y yo misma me defraudo impotente ante "la irrealidad" de la que hablan la mayoría de políticos/as, jueces/as, compañeros de mi oficio, y otros semejantes cuando presumen de los derechos humanos, de la igualdad, y de la libertad que algunos la sirven entre cañas y fútbol. Aunque esa pasión no logre que la FIFA se implique en salvarle la vida al joven iraní Amir Nasr Azadani, encarcelado por la "policía de la moral", y hoy esté condenado a muerte por un delito que tiene por nombre "Moharebeh", o lo que es lo mismo, muerte en la horca o asesinato de estado.

Se sigue matando en nombre de Dios en ciertos lugares del mundo, y en España continúan otros "dioses" decidiendo el rumbo de la democracia según les va bien a ellos, mientras tanto, a las mujeres y criaturas, las matan, y todo sigue su ritmo, se ha convertido en "normal", salvo que sean ellas las asesinas, en cuyo caso se amplía el titular y "los voceros" del machismo parecen felicitarse entre ellos, confundiendo conceptos y hechos. Mismo perfil al de los 70 militares del cuartel de Bruc, que organizaron su rifa navideña con "premio humano", lo que no me sorprende en absoluto a tenor de los luminosos de muchas de nuestras carreteras, y en el caso de la ciudad de Alicante, en la milla de la "sanidad" con bandera incluida. Las mujeres, al igual que las palabras, seguimos sin importar. A veces, me pregunto si han tenido o tienen madre y tienen hijas, si son personas... En España, la policía que protege a las mujeres es La UFAN, pero estamos en realidades paralelas entre las leyes, su aplicación y los cómplices "útiles y nada inocentes" de algunos equipos psicosociales, en los que se basa en gran medida el poder judicial, para sus autos "i-legales" por muy bien que los intenten argumentar. Ese mismo poder, que se rasgas las vestiduras con los decretos del Gobierno, para continuar siendo "intocable". Es evidente que nos vienen grandes ciertos conceptos que usamos en vano, y se quedan en el aire; uno de ellos, "democracia."

Ser europeas y españolas les salva de poco a las mujeres que matan, y aún menos a las muertas en vida. En días y noches de "villancicos" me pregunto qué cantarán los responsables de que muchas madres no estén con sus criaturas, o que otras tengan que vivir fuera de la Ley; en ambas circunstancias, por cumplir con (la ley) natural de proteger a sus hijos e hijas. Todas son Marías, aunque sus parejas no hayan sido como José, y quienes las condenan tenga menos humanidad que la burra y asno del portal de Belén.

Disfrutemos, es Navidad.