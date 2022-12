Hace no tanto, pongamos que una década, un programa de televisión sobre la despedida definitiva de Tricicle sobre los escenarios habría podido configurarse con la entrevista de Andreu Buenafuente realizada a Paco Mir, Carles Sans y Joan Gracia, sobre el escenario del Liceo de Barcelona, tras su última actuación, frente a un teatro abarrotado de público. Y punto.

No me digan que ahí no había para un programa nutrido de anécdotas, emociones, carga sentimental y por si fuera poco unos miles de espectadores fieles al grupo y al presentador interactuando. Pues resulta que no. La televisión actual ha llegado a tal grado de sofisticación que lo de saborear en directo una entrevista más o menos larga, más o menos sustanciosa, ha pasado a la historia. Ahora lo que se lleva es lo picadito, lo fragmentado. Para llevar a cabo esta hora de televisión homenajeando al Tricicle la entrevista de Andreu fue puro recurso, un mero hilo conductor. Pero sobre ella se insertaron una serie de pasajes acerca de lo que estaban viviendo los tres miembros del Tricicle horas o jornadas antes de esta despedida, en la isla de Ibiza; compartiendo mesa y mantel con sus amigos, algunos muy conocidos, o reflexionando sobre cuestiones relacionadas con el día después.

Me pregunto, sinceramente, a quién va dirigida esta televisión. Los espectadores menores de 30 años ya no la consumen. Lo dicen ellos. Quienes rondamos la edad de Buenafuente, Paco, Joan y Carles, todavía añoramos ciertos programas convencionales. Hablando claro: somos los que disfrutábamos con Late Motiv. Nos dio pena que un año después de su óbito, en su efímera resurrección, no se nos dejase ver en toda su plenitud al Andreu entrevistador. Sucedió en #0: Tricicle: última función.