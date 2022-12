Llegó un año más la noche en que Felipe VI se introducirá en los hogares de muchos millones de españoles en la antesala de la cena de Nochebuena y, por desgracia, su discurso se desarrolla en un contexto más que complicado en el mapa político del país, del que el jefe del Estado es árbitro.

Sin salir de este mes de diciembre, de entre todos los eventos culturales que han tenido lugar en España, me ha atraído sobremanera uno celebrado dentro del festival Temporada Alta de Girona, los días 9 y 10, en el Teatro Municipal. El espectáculo Sondheim x Sondheim, dirigido por Mario Gas, en el que se reunieron 21 intérpretes a cantar fragmentos de cuatro funciones que habían representado en 1995, 2000, 2012 y 2021, todas dirigidas por Gas: Golfus de Roma, Swenney Todd, A Little nitht music y Follies. No viajé a Girona, pero nada me habría hecho más feliz que asistir a estas veladas para escuchar a tres de mis cantantes preferidos, Jordi Boixaderas, Muntsa Ríus, Teresa Vallicrosa y los otros 18, en este macromontaje en formato musical.

Felipe VI fue declarado en 2015 persona non grata por la Corporación Municipal de Girona. Yo, que traduzco todo en clave cultural, pienso en la cantidad de dinero público de que gozan eventos como el festival Temporada Alta. Incomparables a las cifras irrisorias con las que camina a paso de tortuga la cultura alicantina. Dos ciudades mediterráneas, no capitales autonómicas, una sumisa y otra insumisa. Es lo primero que se me viene a la cabeza al pensar en el discurso del Rey. Esta España de primera y de segunda que habitamos es más desigual y está más fragmentada de lo que muchos se resisten a reconocer.