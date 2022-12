El Derecho Constitucional tiene una naturaleza distinta del resto del ordenamiento. Ciertas obligaciones que se desprenden del funcionamiento de las instituciones, aunque sustancialmente son obligaciones, no lo son en el sentido de que lleven aparejadas una sanción en caso de incumplimiento. El incumplimiento durante años por parte del CGPJ, concretamente por la parte conservadora de este órgano, para renovarse o para renovar el Tribunal Constitucional, como establece la Constitución, carece de sanción. Es por esta razón que ante la contumacia de este órgano son otros poderes del Estado, por medio de reformas legales, quienes pueden y tienen el deber que forzar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

Lo mismo sucede en el caso del Tribunal Constitucional, que lejos de ser un órgano exclusivamente jurisdiccional es, valga la expresión, un órgano jurídico-político, tanto por su composición y procedencia como por la índole de su función, y por lo tanto, cualquier forma de resistencia, excusa o rémora a su activa colaboración para llevar a cabo su propia renovación no es sino una conducta que lo deslegitima. Pero lejos de ello, como hemos visto estos últimos días, no sólo el Tribunal Constitucional no ha levantado su voz, como podría y debería haber hecho, para procurar que el CGPJ nombre a los magistrados que le corresponden, sino que, a instancias del Partido Popular, la mayoría conservadora de este órgano se ha atrevido a paralizar una reforma legislativa tendente a facilitar su propia renovación, desafiando a las Cortes Generales mediante una inaudita resolución que cercena la potestad legislativa que el pueblo español ha depositado en ellas.

Podemos, como juristas, hacer todos los análisis que queramos y tal vez sea ésta nuestra principal obligación, dado que las instituciones a que nos estamos refiriendo tienen, al fin y al cabo, la necesidad de expresarse en términos jurídicos, y es ahí donde se puede detectar el cúmulo de contradicciones, inconsecuencias, flagrantes violaciones de principios esenciales del Derecho y del sentido común, con tal de perseguir objetivos políticos, contrarios a la democracia pluralista, mediante un uso injustificado de los medios, medios que en este caso son el Derecho mismo.

Solo el espectáculo de un Presidente y de un Magistrado del TC que no se apartan ante una recusación instada por el Fiscal del Tribunal y otros actores en el procedimiento, sino que votan teniendo interés en la causa, deja al TC allende el Derecho, en el terreno de decisión arbitraria y claramente politizada. Uno se pregunta si ante este tipo de resoluciones, que se aparta además de todo precedente, cuyo fundamento argumental aún no conocemos, hay obligación de acatarlas o por el contrario de desconocerlas.

Pero así están las cosas. Es bastante evidente que la grave crisis constitucional a que estamos abocados no puede entenderse sin tener en cuenta la utilización de un sector del poder judicial como parte de una batalla política contra el Gobierno. La situación no es nueva. Los precedentes avalan el hecho de que cuando la derecha pasa a la oposición utiliza su minoría de bloqueo para demorar la del CGPJ. Ahora se extiende al propio TC. Ha existido y existe una connivencia planificada y programada de la derecha con un sector conservador de los jueces, amparándose en la defensa de presuntos fines patrióticos o de otros más pedestres, para esterilizar la columna vertebral de la democracia y el principio de la división de poderes.

Porque no es ajeno a esta batalla política que aboca a una crisis constitucional monumental de gravísimas consecuencias, la especie ideológica que la derecha política y mediática ha ido inoculando a propósito de qué es el poder judicial. Pretender hacer creer que el poder judicial y su órgano de Gobierno son un poder separado y ajeno al principio democrático es sencillamente falso. Ningún poder del Estado está separado y desvinculado del principio democrático. El poder judicial, como poder jurídico, es simplemente el poder de cada juez de dictar resoluciones en el ámbito de su competencia con plena independencia. La conexión del poder judicial con el principio democrático reside no solo en la vinculación del juez a la Ley y a la Constitución sino también a que su órgano de gobierno está sujeto a las determinaciones del Parlamento.

La crisis constitucional no se va a resolver mediante la autocontención de los órganos constitucionales (aunque las Cortes Generales han realizado un ejercicio de autocontención, sin renunciar a su fuero, para no agravar más la situación, con vistas a la restitución del deber de preservar la potestad legislativa), aunque podría ayudar la existencia de una cultura constitucional y democrática que por desgracia no está firmemente instalada entre nosotros. Entretanto, como dije al principio son otros poderes del Estado, mediante reformas legales inspiradas en el principio democrático, quienes lo pueden y lo deben hacer.