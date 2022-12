A sí preguntaba hace poco a sus padres Cloe, desde sus 3 años cumplidos y su mirada atenta y observadora. Y eso que estaba avisada, que hacía tiempo que le hablaban de que tendría una hermanita, que había participado en los cambios que se hicieron en la casa, que sabía que el cuerpo de su madre no estaba como antes. Los nueve meses de gestación no solo les hacen falta a los padres para prepararse a acoger a su bebé, también les vienen bien a los hermanos para hacerse a la idea de que la familia aumentará.

A algunos niños les cuesta admitir la presencia del nuevo miembro y lo «olvidan», -más bien lo niegan-, no quieren ni oír decir que tendrán un hermano, resistiéndose vivamente a cualquier comentario en ese sentido ¡Es tan bueno sentirse con la exclusividad de los cariños! Otros lo aceptan a malas penas, pero en su fuero interno, piensan que será por poco tiempo. Hay quienes hacen por ignorar al bebé, pero cuando crece y se ríe a carcajadas o dice alguna palabrita, rompen a llorar amargamente, o se indignan, preguntando: «Pero ¿cuándo se va a ir este niño?», o «¿Esta nena es nuestra?», aludiendo a esa provisionalidad que soñaban y que no se está dando.

Recuerdo a María, que vino un día a la escuela anunciando alegremente:

-¡Mi madre ha llevado a mi hermana al hospital!

-¿Y tú de qué te ríes si eso da pena?, le dijo una amiga.

-Me río porque es lo que yo quería, que por fin la devolvieran.

También pienso en Isabel, que, para ir acostumbrándose a tener un hermano, jugaba a que ella tenía su propio bebé, -un muñeco-, y lo cuidaba, le daba de mamar, le cantaba, pero después lo cogía por un pie y lo golpeaba contra la pared mostrando así la intensa ambivalencia de los sentimientos que la conmovían.

Cuando se espera un hijo, los padres le preparan un buen lugar, no solo en la casa, sino también en el seno familiar. Pero, si ya tienen otros hijos, para los mayores la acomodación ante la llegada del hermano requiere un gran esfuerzo. Sienten miedo por si los padres prefieren al recién llegado, por si pierden su sitio en el cariño de papá y mamá, por si el nuevo hace trastabillar el orden del amor en la casa. Y niegan, protestan, se portan mal, se hacen los bebés, lloran. O bien se ponen a mostrar sus virtudes a cada instante para que nadie dude de lo listos y lo guapos que son. Y es que no es fácil compartir el afecto de los padres con alguien que, al llegar, es un perfecto desconocido. Todo un torbellino emocional se despierta, la rivalidad acecha. Es un tiempo complejo para cualquier familia.

El niño cuando nace está muy unido a la madre y tendrá que hacer todo un esfuerzo para «independizarse» y ubicar en ese mundo «de a dos» la presencia del padre. El hijo desearía ser el único para su mamá y percibe al padre como un ser amoroso, pero a la vez como un rival. Así que, cuando ya ha aceptado esa presencia en su universo afectivo y aparece un hermano, lo vive como a un intruso y se siente sacudido por aquellos sentimientos de rivalidad que parecían estar superados. Es como si el niño pensara: «Creía que mi mamá era feliz conmigo, pero no le soy suficiente. Y no sólo quiere a papá, sino también al niño que va a nacer».

Por si faltaba algo en esta conmoción sentimental que invade al niño y le hace estar triste, enfadado, llorón, regresivo y nervioso, hay también unos nacientes sentimientos de cariño, alegría y hasta orgullo al ver crecer al pequeño. O sea, que lo quiere y «no lo quiere» al mismo tiempo, cosa que le altera y le genera culpas. Esos sentimientos a favor y en contra, conforman una ambivalencia difícil de sobrellevar. Hay quienes viven su sentir secretamente, otros lo expresan:

- «Cuando mi bebé me mira y se ríe, lo quiero. Pero luego me dan ganas de pegarle, me he vuelto malo».

- «En mi casa ya éramos bastantes con mi hermana y conmigo, no sé para qué mis padres han hecho otra hermana más».

- «Mi madre tarda mucho cuando le da de mamar al bebé, así que yo… tengo que llorar».

Entender que no es algo raro, sino lógico y esperable que el hijo mayor esté celoso ante el nacimiento del pequeño, será el primer paso para que los ánimos se apacigüen. Será bueno que los padres busquen la compañía de personas cercanas para no sentirse solos y evitar desbordamientos por cansancio, sueño o miedo. Convendrá que intenten encontrar ratos para estar con el hijo mayor y mantener alguna de sus costumbres, y que se quejen con él de lo demandador que es el bebé, buscando su complicidad.

Además, vendrá bien hacerle partícipe de las cosas del pequeño, aunque sin abrumarlo. Una nena de cinco años me dijo una vez: «Estoy nerviosa porque mi mamá quiere que la ayude a cambiar al bebé, a darle los juguetes que tira, a cantarle y a todo lo demás, pero yo lo que quiero es jugar».

Sabiendo que los celos provocan sufrimiento, sobre todo cuando no se pueden expresar, convendrá dar permiso a los hermanos mayores a protestar de los pequeños y no permitir que tengan que reprimir sus palabras y callarse. El lenguaje de los sentimientos requiere canales de salida, porque son como el agua, que busca siempre su camino. Será mucho más sano que un niño se queje de cuánto llora su bebé o de que su madre no le hace caso, que no permitirle que lo diga, provocando que salga a modo de berrinche, tristeza o torrentera de lágrimas.

Lo bueno es que, con un poco de cuidado, estos avatares celosos se van atemperando.