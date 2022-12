Ese espíritu navideño de paz y amor que llena nuestros corazones estos días, deberíamos tenerlo todo el año. Lo normal es que, en la vida, a la larga, te traten igual que tratas tú a los demás. Si eres amable, simpático y encantador, siempre habrá algún rarito que te odie, pero normalmente, la gente te responderá. Por contra, si te dedicas a hacer puñeterías, tarde o temprano esa jugarreta que causaste te la devolverán, y deberías prepararte para ello.

Si tienes un accidente, pedirás, e incluso exigirás, que te hagan una transfusión. Ahora bien, querido amigo, ¿cuántas veces donaste sangre? Ah, que la aguja te asusta, o no quieres quedarte débil un día. Quieres recibir, pero no dar. No seas egoísta, sino altruista, hazte donante. Por cierto, CR7, tildado de egocéntrico, dona habitualmente sangre y plasma.

Todos queremos cobrar por nuestro trabajo y deberíamos pensar que los demás, también. Me indignan los que contratan un free tour para visitar una ciudad, y siendo cuatro personas, le dan al guía, al terminar, 10 euros. O, que abandonan su puesto a las 15 horas en punto, porque no quieren regalarle ni un segundo a su jefe, pero luego se encolerizan cuando la señora que limpia su hogar por horas los martes, se fue sin planchar toda la ropa. Quieren percibir, pero no desembolsar.

A cuánta gente conocéis que, yendo en grupo, no paran de pedirse cervezas y whiskies, porque saben que el gasto se repartirá entre todos. A mí, que soy casi abstemio, esas reuniones multitudinarias, muy habituales en navidades, me salen carísimas. Sin embargo, le montan un pollo a su cuñado si este se pide café y postre y quiere partir la cuenta. Amigo bebedor, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.

Hay personas en puestos directivos que tratan despóticamente a los empleados. Como no saben argumentar, resuelven los temas chillándole a todos en la oficina, y acaban haciéndolo también en casa. Sus hijos le desprecian, su pareja solicita el divorcio, y, ofuscados, le preguntan, robando la canción de Alaska: “¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, yo que te hubiese querido hasta el fin?”. Porque eres una persona desagradable. Si te molesta que te alcen la voz, no eleves la tuya.

Hablando de hijos, los que tengáis adolescentes, sed indulgentes con ellos. Si os encontraseis hoy a vosotros mismos con dieciséis años, os marcaríais un Messi y os diríais: "Anda p'allá, bobo". Y, si tenéis una pequeña discusión con alguien, siempre que no os falte gravemente al respeto, si se disculpa, como cantaban los tristemente fallecidos David Bowie y Freddie Mercury: "Can't we give ourselves one more chance?", dale otra oportunidad. Todos hemos estado "under pressure", (bajo presión) y luego hemos pedido perdón.

En mi profesión, los compañeros nos llevamos habitualmente muy bien, nos pedimos favores unos a otros y normalmente los hacemos encantados de la vida. Y hay en eso una cierta dosis de egoísmo, ya que, obviamente, si tú le haces un favor a tu camarada Perico Palotini, sabes que el día que lo necesites, Perico te responderá. Ningún compañero sensato, para conseguir más trabajo, te empujaría al arroyo.

Amigo lector, como dijo Vito Corleone: "Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar". Como "negocio", ser honrado y amable es lo mejor que puedes hacer en la vida. En primer lugar, porque estarás a gusto contigo mismo, y lo más importante, porque si te crías fama de persona complicada, nadie querrá trabajar contigo o simplemente tomarse un café.

Piensa que la cooperación entre seres humanos es lo que nos permite ser excelentes. La colaboración precisa empatía hacia el otro, y tiene que entrenarse, hay que practicarla, no viene por defecto. Marruecos llegó lejos en el Mundial porque los jugadores se auxiliaban, y sin buscar un juego de palabras, no tenían un Cristiano en el vestuario.

Thomas Hobbes decía que "el hombre es un lobo para el hombre", pero yo me quedo con Rousseau (pronúnciese "rusó", con marcado acento francés en la r y tilde en la o): "El hombre es bueno por naturaleza". ¿Conozco algún indeseable? Obviamente. Hay un letrado sesentón que, cuando se mude al barrio de los calladitos, no le llorarán ni su padre, hermanos, hija, pero es la excepción. Como cantaban los Rodríguez, hay gente a quienes presentas tus credenciales para su risa, pero te clavan una lanza en el costado. Pero afortunadamente, son los menos.

Terminaré con una nota histórica que leí en INFORMACIÓN, extracto de un libro del alicantino Gerardo Muñoz Lorente. Resulta que Primo de Rivera, además de un dictador de libro, era jugador, bebedor y putero, pero creó leyes contra el juego, bebida y pornografía. Obviamente, el "amigo" Miguel no trataba a los demás como quería que le tratasen a él.