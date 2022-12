Creo que resulta completamente incomprensible lo sucedido, parece como Alicia en el País de las Maravillas. La zona del tramo más conflictivo históricamente, se queda sin garantizar su seguridad, lo que ha dado lugar a que varios adultos, sin ton ni son, salgan inconscientemente, asustando al caballo dentro de la carrera, hecho que, sin lugar a dudas, desestabiliza al animal. A ello se une el cambio de firme del asfalto a la moqueta, innecesaria en ese tramo. A ambos ingredientes no les hace falta nada más para lo ocurrido y gracias, por no que no hayan ocurrido males mayores.

Esperemos que hechos similares se puedan prever y que se intente evitar, con la lógica correspondiente que estos eventos y espectáculos exigen, para que esto no vuelva a ocurrir. Por supuesto ni ese gran caballo "Vencedor" ni su joven Cantó, Ivan, tienen responsabilidad alguna de la lamentable y decepcionante caída que ha interrumpido la veloz carrera hacía el consistorio anunciando el hallazgo de la Mare de Deu, interpretando al guardacostas. Las pruebas previas han de contemplar en el futuro la realidad posible con más seguridad de todos sus aspectos, ello es evidente para salvaguarda de la esencia de la carrera, en lógica evolución debida a la expectación creada que conlleva la asistencia de tantos miles de personas. Por otra parte también sugerir que los cánticos de Cantó y los heraldos se realicen en valenciano, idioma que es el original del Consueta del Misteri y el que históricamente se utilizó en el acto que conmemoramos. Accidentada carrera de Cantó por una caída, el retraso en su inicio y sin tocar Calendura El legado patrimonial de la imagen y el Consueta hallados en el año 1370, en la playa de las azucenas del Tamarit, con la correspondiente romería, carrera de Cantó, procesión del maravilloso bando del justicia Mayor del Concejo de la Ciudad, el acompañamiento de la imagen de la virgen, desde el Hort de les Portes Encarnades y su traslado a la basílica de Santa María para proseguir con las celebres representaciones del Misteri, son señas de identidad de la ciudad, a proteger, cuidar y disfrutar con todos los parabienes que ello conlleva. Visca Cantó ¡, visca la Mare de Deu de la Asumpssió ¡ , a la platja ilicitans!!